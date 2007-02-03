32 تکلیف دولت به وزارت نفت برای عمران خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد ، هیئت وزیران وزارت نفت را موظف ساخت با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اجرای چندین طرح مطالعاتی و پروژه عمرانی در زمینه صنایع نفت و سایر زمینه ها با همکاری بخش غیر دولتی و یا دیگر دستگاه ها اقدام کند .

بر اساس تصمیم هیئت وزیران بخشی از اقداماتی که در زمینه صنایع نفت انجام خواهد گرفت ، به آغاز عملیات اجرایی پروژه پالایشگاه شماره (2) بیدبلند با اختصاص مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال، شروع عملیات اجرایی پالایشگاه دوم آبادان با استفاده از نفت سنگین طرح آزادگان جنوبی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و تسریع در عملیات اجرایی احداث پتروشیمی اندیمشک و شادگان (شادگان توسط بخش غیردولتی) مربوط می‌شود.

همچنین وزارت مکلف به تعیین تکلیف شروع عملیات اجرایی طرح نفت آزادگان جنوبی، پاکسازی و بهسازی کریدور لوله‌های نفت و گاز به طرف بندر صادراتی ماهشهر؛ دفع تجاوزات و پاکسازی حریم قانونی خطوط لوله نفت و گاز، چاهها و تأسیسات نفتی در سطح استان و اجرای دستورالعملهای ایمنی نفت در محیط های یاد شده توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت با همکاری استانداری خوزستان و مقامات مسئول،مجهز نمودن کلیه پتروشیمی‌ها و پالایشگاههای وابسته به شرکت ملی نفت به تصفیه‌خانه فاضلاب خروجی و زباله سوز با تکنولوژی بالا؛ تأمین با اولویت خوراک و مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی که توسط بخش غیردولتی احداث خواهند شد، و تسریع لازم در تأمین گاز مصرفی صنایع در دست توسعه استان گردید .

دستگاه های مسئول نیز موظف شده اند جهت اجرای به موقع پروژه‌ها و جلوگیری از تأخیرات ناشی از توقف پروژه‌ها با منشأ تصمیمات محلی همکاری لازم را با این وزارتخانه به عمل آورند .

براساس تصمیم هیئت وزیران وزارت نفت موظف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصمیم نامه آغاز عملیات طراحی یا اجرایی طرح گازرسانی به چهارصد و سی (430) روستا و شانزده (16) شهر از جمله شهرهای لالی، صفی‌آباد، سردشت، شیبان، حسینیه (الوار گرمسیری)، گتوند، هندیجان، مینوشهر و اروند کنار در صورت تأمین منابع مالی از محل تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور و قانون بودجه سال 1386 کل کشور و شروع عملیات شبکه گذاری گاز شهری در شهرهای آبادان و خرمشهر را آغاز کند. همچنین بررسی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت ایمن‌سازی شهر مسجد سلیمان از جمله تخلیه و تخریب واحدهای مسکونی و غیرمسکونی مستقر در مناطق شش‌گانه خطر‌خیز ناشی از نشت گاز و ایجاد فضای سبز در آنها و انتقال ساکنان به نقاط امن با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مقامات استانی و قضایی مسئول ، بر عهده این وزارتخانه قرارگرفته است .

بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی طرحهایی که وزارت نفت در هر منطقه اجرا می‌کند، مجوز تأسیس شهرک انرژی امیدیه ـ ماهشهر توسط بخش غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی در صورت پذیرش سازمان تأمین اجتماعی، مطالعه احداث پالایشگاه نفت یا پتروشیمی در شهرستان رامهرمز از طریق بخش دولتی یا غیردولتی، مطالعه احداث کارخانه پتروشیمی یا فولاد در شهرستان رامشیر در صورت وجود سرمایه‌گذار بخش غیردولتی، و برگزاری جشن یکصدمین سال صنعت نفت ایران، از دیگر تصمیمات هیئت وزیران در این خصوص می باشد .

علاوه بر این بر اساس تصمیم دولت ، وزارت نفت مکلف است در زمینه های عمرانی اقداماتی همچون احداث سه بیمارستان در شهرستانهای آغاجاری، مسجد سلیمان و آبادان با رعایت مقررات قانونی ، احداث بیست سالن ورزشی در شهرستانهای استان با هماهنگی استانداری خوزستان، احداث جاده چهار بانده ماهشهر به امیدیه به طول سی کیلومتر، احداث جاده چهاربانده آبادان ـ ماهشهر ـ هندیجان، احداث جاده چهار بانده امیدیه به سه راهی سرانجام، احداث پل دوخطه در شرق پل موجود در چهار راه جاده ماهشهر ـ بندر امام (ره)، احداث پل روگذر بر روی رودخانه جراحی در ماهشهر، تعریض و آسفالت جاده بندر امام (ره) به شادگان به طول پنجاه کیلومتر ، و تعریض جاده بین چهارراه مجتمع‌های پتروشیمی تا شهرک بعثت را انجام دهد، و نیز تامین هزینه طرح آبرسانی هفت روستای آبادان موسوم به طرح شهید کشتکار آبادان ، هزینه روشنایی حدفاصل شهرک طالقانی تا شهرک بعثت ، و پنجاه درصد هزینه لایروبی خورکان ماهشهر را که مابقی هزینه آن از محل اعتبارات استانی تأمین می‌شود، بر عهده بگیرد .

همچنین بررسی امکان واگذاری شهرک یاسر (محل اسکان مهاجرین جنگی) به شهرداری امیدیه، ونیز بررسی و تعیین تکلیف امکان واگذاری خانه‌های مسکونی واقع در شهرهای استان که وزارت نفت اعلام عدم نیاز کرده است، ظرف سه ماه، از سوی این وزارتخانه انجام خواهدشد .

با تصمیم هیئت وزیران حداقل پنجاه درصد از نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه با مدارک دیپلم و فوق دیپلم از افراد بومی در سطح استان تامین و در صورت نیاز هزینه‌های آموزشی برای آنان پرداخت می شود ، و شرکتهای ملی حفاری، نفت و پتروشیمی نیز مکلفند با رعایت اصل کیفیت و قیمت ساخت طبق ضوابط قانونی قطعات مورد نیاز خود را با اولویت از طریق واحدهای قطعه‌ساز موجود در استان تأمین نمایند.

این مصوبه چهارم بهمن ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است .