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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱

آغاز پیش فروش بلیط های قطار اربعین

آغاز پیش فروش بلیط های قطار اربعین

تبریز – پیش فروش بلیط های قطار به مناسبت ایام اربعین از ۲۱ مهرماه آغاز می شود.

شاپور اصلانی مدیرکل راه آهن آذربایجان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:  ۱۶۰ رام قطار به مناسبت ایام اربعین، در مسیرهای مختلف کشور، پیش بینی شده است.

وی با اشاره به تعدد قطارهای تبریز به مشهد افزود: برای این ایام، روزانه ۲ قطار از مبدا تبریز به مقصد مشهد مقدس حرکت می کند..

مدیرکل راه آهن آذربایجان خاطرنشان کرد: قطارهای تبریز به مشهد، روزانه با ظرفیت ۸۰۰ نفر تدارک دیده شده که با سالن های ۴ تخته و ۶ تخته خواهد بود.

اصلانی در پایان با اشاره به نحوه تهیه بلیط قطار اظهار داشت: مردم می توانند از ساعت ۱۰ صبح ۲۱ مهر، بلیط های خود را به صورت اینترنتی و یا از محل های فروش مجاز در شهر تهیه کنند.

کد مطلب 4426033

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