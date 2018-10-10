آغاز پیش فروش بلیط های قطار اربعین

شاپور اصلانی مدیرکل راه آهن آذربایجان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۱۶۰ رام قطار به مناسبت ایام اربعین، در مسیرهای مختلف کشور، پیش بینی شده است.

وی با اشاره به تعدد قطارهای تبریز به مشهد افزود: برای این ایام، روزانه ۲ قطار از مبدا تبریز به مقصد مشهد مقدس حرکت می کند..

مدیرکل راه آهن آذربایجان خاطرنشان کرد: قطارهای تبریز به مشهد، روزانه با ظرفیت ۸۰۰ نفر تدارک دیده شده که با سالن های ۴ تخته و ۶ تخته خواهد بود.

اصلانی در پایان با اشاره به نحوه تهیه بلیط قطار اظهار داشت: مردم می توانند از ساعت ۱۰ صبح ۲۱ مهر، بلیط های خود را به صورت اینترنتی و یا از محل های فروش مجاز در شهر تهیه کنند.