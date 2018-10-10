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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۸:۴۳

فرماندار شهرستان بویراحمدعنوان کرد:

رتبه آخر کهگیلویه وبویراحمد در نزاعهای دسته جمعی

رتبه آخر کهگیلویه وبویراحمد در نزاعهای دسته جمعی

یاسوج- فرماندار شهرستان بویراحمد گفت: بر اساس آمارهای موجود، استان در بحث میزان نزاعهای دسته جمعی وضعیت مطلوب داشته و جایگاه آخر را در بین استانهای کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ کناری افزود: این امر ثمره تلاش و رشادتهای نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مرتبط است.

وی بیان داشت: در سطح شهرستان بویراحمد نیز شاهد کاهش نزاعهای دسته جمعی هستیم.

کناری اظهار داشت: نیروی انتظامی  شهرستان بویراحمد با کمترین امکانات و تجهیزات بیشترین خدمات را ارائه می دهد.

وی افزود: مأموران نیروی انتظامی تمام خطرات را با جان می‌خرند تا امنیت در کشور و ایران عزیز برقرار شود.

کناری تصریح کرد: نظم و انضباط مهمترین عامل تحقق امنیت است و اگر نظم نباشد، تبعات امنیتی و نظامی به وجود می‌آید.

کد مطلب 4426039

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