رتبه آخر کهگیلویه وبویراحمد در نزاعهای دسته جمعی

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ کناری افزود: این امر ثمره تلاش و رشادتهای نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مرتبط است.

وی بیان داشت: در سطح شهرستان بویراحمد نیز شاهد کاهش نزاعهای دسته جمعی هستیم.

کناری اظهار داشت: نیروی انتظامی شهرستان بویراحمد با کمترین امکانات و تجهیزات بیشترین خدمات را ارائه می دهد.

وی افزود: مأموران نیروی انتظامی تمام خطرات را با جان می‌خرند تا امنیت در کشور و ایران عزیز برقرار شود.

کناری تصریح کرد: نظم و انضباط مهمترین عامل تحقق امنیت است و اگر نظم نباشد، تبعات امنیتی و نظامی به وجود می‌آید.