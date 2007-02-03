تشکیل کمیته مسلمانان و مسیحیان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، سومین نشست گروه بررسیهای راهبردی " روسیه و جهان اسلام" به منظور تحکیم گفتگو و تفاهم میان جهان اسلام و مسیحیت طی روزهای 12 و 13 بهمن ماه در استانبول برگزار شد.

در این نشست دو روزه پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی، تعدادی از فرهیختگان و علمای دین از روسیه و جهان اسلام شرک کردند.

رئیس جمهور تاتارستان در این نشست به روابط میان کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: ارتباط با کشورهای اسلامی بسیار قوی و در سطح مطلوبی نیست و آنها با وجود داشتن بخش زیادی از منابع طبیعی باز هم از فقر رنج می برند.

وی در ادامه برگزاری این نشست را در شهر استانبول بسیار مهم خواند و اظهار داشت: اهمیت این کشور هنگامی که آخرین خلافت اسلامی در آن برپا بوده است، افزایش می یابد.

در این نشست مقرر شد تبادل آراء و اندیشه ها انجام شود تا پایگاه اینترنتی اطلاعات جهانی با عنوان "همکاری میان تمدنها" بازگشایی و کمیته ای از اعضای گروه تشکیل شود تا جایزه سالانه برای کسانی که به تحکیم گفتگو میان جهان اسلام و مسیحیت اقدام می کنند، اعطا شود.

گروه بررسیهای راهبردی روسیه و جهان اسلام از کارشناسان و دانشمندان کشورهای ایران، روسیه، اندونزی، اردن، عربستان سعودی، کویت، امارات و پاکستان تشکیل شده و هدف اصلی آن شکل دادن به راهبردی برای مشکلات مدرن جهان اسلام و توسعه همکاریهای روسیه با ملتهای مسلمان است.

دومین نشست این گروه تابستان امسال در پایتخت تاتارستان برگزار شد که شرکت کنندگان در بیانیه پایانی مشارکت میان فرهنگها و ادیان، که هر کدام سهم منحصر به فردی در تاریخ جهان دارند بنیانی برای توسعه بیشتر انسان توصیف کردند و همچنین با اشاره به اسلام هراسی اظهار داشتند که این پدیده برای هیچکس در جهان سودی در میان ندارد و تنها به وخیمتر شدن شرایط کمک می کند.

شرکت کنندگان در نخستین نشست گروه بررسی های راهبردی روسیه و جهان اسلام توافق کردند که یکی از مهمترین تهدیدهای کنونی، تفرقه میان ادیان و تمدنهای جهان و میان مسلمانان و غیر مسلمانان است.

شیخ راوی عین الدین رئیس شورای مفتیان روسیه سومین دیدار گروه مطالعات راهبردی "روسیه و جهان اسلام" را عملی تر و حاوی پیشنهادات معین تر خواند و تصریح کرد: شورای مفتیان روسیه در اجرای برخی طرح هایی که در جریان دیدار استانبول مطرح شده شرکت می کند، چرا که این طرحها قبل از هر چیز در مورد تنظیم آثار و نشریات درباره زندگی مسلمانان روسیه، تاریخ آنها، مرحله توسعه معاصر و درباره همکاری مسیحیت و اسلام در فدراسیون روسیه است.