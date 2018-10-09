حماس: دولت «الحمدالله» فاقد صلاحیت اداره امور فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که دولت وفاق ملی به نخست وزیری «رامی الحمدالله» فاقد صلاحیت اداره امور فلسطین است.

«فوزی برهوم» سخنگوی حماس، با متهم کردن الحمد الله به دروغگویی و فریب افکارعمومی، گفت: نقش غیر مسئولانه دولت الحمدالله در خصوص یافتن راه حل برای مشکلات غزه و تهدیدهای آن علیه شرکت های قطری حمل سوخت به غزه، بهترین دلیل بر نقش دولت وی در ضربه زدن به عوامل پایداری مردم غزه در رویارویی با طرح های رژیم اشغالگر است.

وی در عین حال تشکیل دولت وحدت ملی را که به تمام مسئولیت های خود در زمینه خدمت برابر به اقشار مردم فلسطین عمل کند، خواستار شد.

روز سه شنبه یک کامیون حامل مواد سوختی وارد باریکه غزه شد و گفته می شود که این محموله در راستای تلاش های قطر و سازمان ملل متحد برای کاهش تنش در اوضاع غزه و جلوگیری از وقوع جنگ میان طرفین فلسطینی و صهیونیستی به این منطقه ارسال شده است.

منابع محلی، ارزش محموله سوخت وارد شده به غزه را ۶۰ میلیون دلار اعلام کرده اند و گفته می شود که جوابگوی فعالیت نیروگاه برق غزه برای بازه زمانی ۶ ماهه است.

اما، سخنگوی رامی الحمدالله نخست وزیر دولت رام الله با انتقال این محموله سوختی به غزه مخالفت کرد و گفت که هر گونه کمک مالی طرف های بین المللی به غزه باید از طریق دولت فلسطین یا با هماهنگی آن صورت گیرد و بدین ترتیب، وحدت ملی فلسطین حفظ شده و جلوی هر گونه طرحی برای جداسازی غزه از کرانه باختری گرفته شود.