تیم امید صبای قم به نخستین برد خود دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سومین هفته از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول امید باشگاه‌های کشور شامگاه سه شنبه به پایان رسید و تیم فوتبال امید صبای قم به اول پیروزی خود در فصل جدید دست پیدا کرد.



تیم امید صبای قم در ورزشگاه شهید حیدریان قم میزبان تیم سپاهان دورود لرستان بود و در نهایت موفق شد با نتیجه ۲ بر یک حریف خود را شکست دهد و به نخستین ۳ امتیاز این فصل دست پیدا کرده و جایگاه خود را در جدول سر و سامان دهد.



امیر حسین پور خسروانی و محمد امین کرمانی گلزنان تیم امید صبا در این بازی خانگی بودند که گل نخست صبا توسط پور خسروانی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. این برد در حالی به دست آمد که امید صبا از ۲ بازی پیشین خود تنها یک امتیاز داشت.



امیدهای صبا در هفته نخست در قم از سپاهان اصفهان ۶ گل دریافت کردند و در هفته دوم در خرم آباد برابر تیم خیبر این شهر به تساوی بدون گل رسیدند. تیم امید صبای قم سال گذشته در لیگ برتر امید حضور داشت که در نهایت به عنوان یکی از ۲ تیم سقوط کننده جدول ۱۲ تیمی لیگ برتر امید، به دسته اول رفت.



این در حالی است که تیم‌های پایه باشگاه صبای قم به دلیل پایان دوران حیات تیم صبای قم لیگ برتری دیگر ارتباطی با این باشگاه ندارند و تنها با لوگوی آن فعالیت می‌کنند.