زهرا نعمتی به مدال نقره بسنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، در فینال رقابتهای ریکرو بازی های پاراآسیایی، زهرا نعمتی با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب حریف چینی شد و به مدال نقره رضایت بدهد.

نعمتی در فینال میکس هم باید با غلامرضا رحیمی به مصاف چین برود.

این مسابقه فردا برگزار می شود.

مجموع مدال های کاروان ایران به این شرح است:

طلا:

۱- شاهین ایزدیار - شنا

۲- ساره جوانمردی - تپانچه ۵۰ متر P۴

۳ - رقیه شجاعی - تفنگ بادی ایستاده ۱۰ متر

۴- علیرضا قلعه ناصری - پرتاب دیسک

۵ - یونس سیفی پور - پرتاب وزنه کلاس F۳۲

۶- شاهین ایزدیار - شنا ۱۰۰ متر آزاد

۷ - امیر جعفری - وزنه بردارری ۵۹ کیلوگرم

۸ - عذرا مهدوی کیا - دوومیدانی ۱۵۰۰ متر

۹ - وحید علی نجیمی- دوومیدانی ۲۰۰ متر

۱۰ - مهدی اولاد - ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۱

۱۱ - محمدرضا احمدی - پرتاب وزنه

۱۲ - ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر بادی کلاس Sh۱

۱۳ - شاهین ایزدیار - شنا ماده ۲۰۰ متر مختلط کلاس SM۱۰

​۱۴ - فرزاد سپهوند - دوومیدانی - پرتاب دیسک

۱۵ - روح الله رستمی - وزنه برداری دسته ۷۲ کیلوگرم

۱۶ - بتول جهانگیری - پرتاب وزنه کلاس F۳۳

۱۷- اسدالله عظیمی - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳

18- مهدی اولاد در پرتاب دیسک کلاس F۱۱

نقره:

۱ - بهزاد عزیزی - پرتاب نیزه

۲ - جلیل باقری - پرتاب دیسک

۳ - یوسف یوسفی - وزنه برداری ۵۹ کیلوگرم

۴ - علی اصغر جوانمردی - پرتاب وزنه

۵ - جاوید احسانی شکیب - ترتاب دیسک

۶ - علی الفت نیا - دو و میدانی ۲۰۰ متر

۷ - زهرا صالحی - پرتاب نیزه

۸ - هاجر صفرزاده - دوی ۲۰۰ متر کلاس T۲۲

۹ - نورمحمد آرخی - ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۱

۱۰ - سامان پاکباز - کلاس F۱۲ پرتاب وزنه

​۱۱ - سمیرا ارم - تپانچه ۱۰ متر بادی کلاس Sh۱

۱۲- هاشمیه متقیان - پرتاب نیزه کلاس ادغامی F۵۵/۵۶

۱۳- مختاری - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳

​۱۴ - صالح فرج زاده در پرتاب وزنه کلاس F۳۴

15- زهرا نعمتی در ریکرو

برنز:

۱ - سیدعرفان حسینی - پرتاب نیزه

۲ - زهرا برناکی - پرش طول

۳ - حسن جانفشان - تنیس روی میز

۴ - حامد امیری- پرتاب دیسک

۵ - میثم بنی طبا - جودو ۶۰ کیلوگرم

۶ - رضا غلامی- جودو ۶۶ کیلوگرم

۷ - علی امیدی – دو و میدانی

۸ - امید ظریف صنایع T۱۳- دوومیدانی ۲۰۰ متر

۹ - داودعلی قاسمی T۳– دو و میدانی ۲۰۰ متر

​۱۰ - احمد اجاقلو - دوومیدانی - ۲۰۰ متر

۱۱ - عذرا مهدوی کیا - پرتاب نیزه کلاس F۱۲/۱۳

۱۲ - سولماز بازرگان - پرتاب دیسک

​۱۳ - مسعود حیدری - کلاس F۱۲ پرتاب وزنه

​۱۴ - حمزه محمدی - وزنه برداری

​۱۵ - مهدی علیزاده - پرتاب وزنه

​۱۶ - امید ظریف - دوومیدانی

​۱۷- حسین خرسندامیری - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳

18- آرین لطفی در پرتاب دیسک کلاس F۱۱