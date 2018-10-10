نمایندگان ایران در پرتاب دیسک مردان مدال طلا و برنز گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر به اندونزی، مسابقات فینال پرتاب دیسک کلاس F۱۱ مردان سومین دوره بازی های پاراآسیایی با حضور سه ورزشکار از ایران برگزار شد که در پایان مهدی اولاد قهرمان کشورمان توانست با رکورد ۴۲.۳۷ به مدال طلای این رشته برسد. اولاد با ثبت این رکورد، رکورد آسیا و همچنین بازیهای پاراآسیایی را نیز شکست و رکورد جدید را به نام خود ثبت کرد.

آرین لطفی نیز با پرتابی معادل ۳۴.۱۴ به مدال برنز رسید. در این مسابقات پرتاب کننده ای از کشور هند با پرتابی به میزان ۳۵.۸۹ به مدال نقره رسید.

طلا:

۱- شاهین ایزدیار - شنا

۲- ساره جوانمردی - تپانچه ۵۰ متر P۴

۳ - رقیه شجاعی - تفنگ بادی ایستاده ۱۰ متر

۴- علیرضا قلعه ناصری - پرتاب دیسک

۵ - یونس سیفی پور - پرتاب وزنه کلاس F۳۲

۶- شاهین ایزدیار - شنا ۱۰۰ متر آزاد

۷ - امیر جعفری - وزنه بردارری ۵۹ کیلوگرم

۸ - عذرا مهدوی کیا - دوومیدانی ۱۵۰۰ متر

۹ - وحید علی نجیمی- دوومیدانی ۲۰۰ متر

۱۰ - مهدی اولاد - ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۱

۱۱ - محمدرضا احمدی - پرتاب وزنه

۱۲ - ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر بادی کلاس Sh۱

۱۳ - شاهین ایزدیار - شنا ماده ۲۰۰ متر مختلط کلاس SM۱۰

​۱۴ - فرزاد سپهوند - دوومیدانی - پرتاب دیسک

۱۵ - روح الله رستمی - وزنه برداری دسته ۷۲ کیلوگرم

۱۶ - بتول جهانگیری - پرتاب وزنه کلاس F۳۳

۱۷- اسدالله عظیمی - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳

18- مهدی اولاد در پرتاب دیسک کلاس F۱۱

نقره:

۱ - بهزاد عزیزی - پرتاب نیزه

۲ - جلیل باقری - پرتاب دیسک

۳ - یوسف یوسفی - وزنه برداری ۵۹ کیلوگرم

۴ - علی اصغر جوانمردی - پرتاب وزنه

۵ - جاوید احسانی شکیب - ترتاب دیسک

۶ - علی الفت نیا - دو و میدانی ۲۰۰ متر

۷ - زهرا صالحی - پرتاب نیزه

۸ - هاجر صفرزاده - دوی ۲۰۰ متر کلاس T۲۲

۹ - نورمحمد آرخی - ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۱

۱۰ - سامان پاکباز - کلاس F۱۲ پرتاب وزنه

​۱۱ - سمیرا ارم - تپانچه ۱۰ متر بادی کلاس Sh۱

۱۲- هاشمیه متقیان - پرتاب نیزه کلاس ادغامی F۵۵/۵۶

۱۳- مختاری - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳

​۱۴ - صالح فرج زاده در پرتاب وزنه کلاس F۳۴

برنز:

۱ - سیدعرفان حسینی - پرتاب نیزه

۲ - زهرا برناکی - پرش طول

۳ - حسن جانفشان - تنیس روی میز

۴ - حامد امیری- پرتاب دیسک

۵ - میثم بنی طبا - جودو ۶۰ کیلوگرم

۶ - رضا غلامی- جودو ۶۶ کیلوگرم

۷ - علی امیدی – دو و میدانی

۸ - امید ظریف صنایع T۱۳- دوومیدانی ۲۰۰ متر

۹ - داودعلی قاسمی T۳– دو و میدانی ۲۰۰ متر

​۱۰ - احمد اجاقلو - دوومیدانی - ۲۰۰ متر

۱۱ - عذرا مهدوی کیا - پرتاب نیزه کلاس F۱۲/۱۳

۱۲ - سولماز بازرگان - پرتاب دیسک

​۱۳ - مسعود حیدری - کلاس F۱۲ پرتاب وزنه

​۱۴ - حمزه محمدی - وزنه برداری

​۱۵ - مهدی علیزاده - پرتاب وزنه

​۱۶ - امید ظریف - دوومیدانی

​۱۷- حسین خرسندامیری - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳

18- آرین لطفی در پرتاب دیسک کلاس F۱۱