کنگره شهدای ایلام باید در شان مجاهدت های مردم استان باشد

به گزارش خبرنگار مهر قاسم سلیمانی دشتکی عصر سه‌شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری کنگره سه هزار شهید استان ایلام اظهار داشت: نقش استان ایلام در زمان جنگ تحمیلی و رشادت و مرزبانی و حراست آنها از مرزهای کشور و آرمان های نظام مغفول مانده است.

وی افزود: برگزاری کنگره سه هزار شهید استان ایلام عاملی تاثیرگذار و مهم برای معرفی و تبیین نقش و جایگاه استان ایلام در جنگ تحمیلی در سطح ملی است تا عامه مردم کشور با واقعیت های جنگ در استان ایلام بیشتر آشنا شوند.

سلیمانی دشتکی با بیان اینکه دستاوردهای جنگ تحمیلی برای کشور بی نظیر بود تاکید کرد: باید رشادت، ایثار، شجاعت، از خودگذشتگی و دفاع همه جانبه جمهوری اسلامی از کشور در برابر متجاوزان شرق و غرب به طرق مختلف برای نسل های آینده به یادگار بماند و یکی از اهداف مهم برگزاری کنگره شهدا نیز انتقال آثار و مفاهیم جنگ به نسل های بعد از جنگ است.

وی در خصوص چگونگی برگزاری کنگره سه هزار شهید استان ایلام نیز به روسای کمیته های ۱۸ گانه این کنگره توصیه کرد از ظرفیت گروه هایی چون هیات مذهبی، کانون مساجد، تشکل، انجمن مردم نهاد، اتحادیه و صنوف، قشر هنرمند در زمینه های مختلف استفاده کنند.

وی گفت: مردمی برگزار کردن کنگره باعث تعدیل و کاهش هزینه ها و نیز رونق بخشی مضاعف به کنگره می شود و باید گروه ها و اقشار مختلف را راغب کرد که به صورت خودجوش برای برگزاری کیفی و کمی کنگره اعلام آمادگی کنند.

استاندار ایلام منایع تامین هزینه برای برگزاری کنگره را مشارکت های مردمی، ردیف های بودجه استانی، اعتبارات دستگاه های اجرایی و نیز بودجه ملی از محل اعتبارات وزارتخانه ها و سازمان های درگیر در کنگره ذکر کرد.

در این نشست اعضای شورای برگزاری کنگره در خصوص وظایف محوله خود نکاتی را ارائه کردند.

استان ایلام در زمان جنگ تحمیلی سه هزار شهید و ۱۲ هزار جانبار تقدیم انقلاب کرد و به ازای هر ۲۰۰ نفر ۲.۵ درصد شهید در استان ایلام وجود دارد که نسبت به جمعیت استان یکی از استان های برتر کشور در این حوزه است.