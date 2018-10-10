  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۸:۰۶

نتانیاهو:به روسیه اعلام کردیم به حملات خود در سوریه ادامه می دهیم

نتانیاهو:به روسیه اعلام کردیم به حملات خود در سوریه ادامه می دهیم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در دیدار با معاون نخست وزیر روسیه به وی اعلام کرده که رژیم صهیونیستی با وجود انتقال «اس ۳۰۰» به سوریه به حملات خود علیه این کشور ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود در سخنانی جنگ طلبانه گفت که به «ماکسیم آکیموف» معاون نخست وزیر روسیه ابلاغ کرده که با وجود انتقال سامانه موشکی اس ۳۰۰ به سوریه، ارتش اسرائیل هم چنان به حملات خود علیه سوریه ادامه می دهد. 

وی مدعی شد : اسرائیل به مقابله با تلاش های ایران برای تحکیم حضور نظامی خود در سوریه و ارسال سلاح های پیشرفته به جنبش حزب الله لبنان ادامه می دهد.

این نخستین دیدار اعلام شده  میان نتانیاهو و یک مسئول برجسته روس از زمان سرنگونی جنگنده این کشور در نزدیکی لاذقیه در شمال غرب سوریه است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در حاشیه نشست های کمیته اقتصادی دوجانبه اسرائیل و روسیه با آکیموف دیدار کرده بود، تاکید کرد که معتقد است اختلافات کنونی با مسکو قابل حل است و به نظر وی، با منطق و حسن نیت می توان به راه حلی دست یافت که امکان تداوم همکاری های مناسب میان ارتش های دو طرف را فراهم کند.

کد مطلب 4426067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کارشناس سیاسی IR ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
      1 0
      پاسخ
      تجاوز و حملات رژیم صهیونیستی به سوریه فقط سقوط آن را زود هنگام میکند عاقبت این حملات آشکار و مشخص است رژیمی که نه تنها در داخل فلسطین اشغالی جنایات گسترده بر علیه مردم مظلوم آن روا میدارد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها