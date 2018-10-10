نتانیاهو:به روسیه اعلام کردیم به حملات خود در سوریه ادامه می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود در سخنانی جنگ طلبانه گفت که به «ماکسیم آکیموف» معاون نخست وزیر روسیه ابلاغ کرده که با وجود انتقال سامانه موشکی اس ۳۰۰ به سوریه، ارتش اسرائیل هم چنان به حملات خود علیه سوریه ادامه می دهد.

وی مدعی شد : اسرائیل به مقابله با تلاش های ایران برای تحکیم حضور نظامی خود در سوریه و ارسال سلاح های پیشرفته به جنبش حزب الله لبنان ادامه می دهد.

این نخستین دیدار اعلام شده میان نتانیاهو و یک مسئول برجسته روس از زمان سرنگونی جنگنده این کشور در نزدیکی لاذقیه در شمال غرب سوریه است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در حاشیه نشست های کمیته اقتصادی دوجانبه اسرائیل و روسیه با آکیموف دیدار کرده بود، تاکید کرد که معتقد است اختلافات کنونی با مسکو قابل حل است و به نظر وی، با منطق و حسن نیت می توان به راه حلی دست یافت که امکان تداوم همکاری های مناسب میان ارتش های دو طرف را فراهم کند.