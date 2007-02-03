تلاش دولت فلسطین برای انجام دیدار فلسطینیان در مکه مکرمه

به گزارش خبرگزاری مهر، "اسماعیل هنیه" نخست وزیرفلسطین درگفتگو با روزنامه عکاظ گفت : دعوت "عبدالله بن عبدالعزیز" شاه عربستان برای انجام دیدار بین گروه های فلسطینی, مورد استقبال گسترده همه محافل فلسطینی قرارگرفته است.

هنیه درعین حال برعلاقه مندی وافرخود برای مشارکت دراین دیداربا هدف دستیابی به توافقی فراگیربین همه گروه های داخلی و خارجی فلسطینی تاکید کرد.

وی درادامه این مصاحبه تصریح کرد: دولت فلسطین درحال حاضر برای آماده کردن زمینه این دیدارها ودستیابی به نقاط مشترک تلاش می کند.

نخست وزیرفلسطین با تاکید براین مطلب که همه گروه های فلسطینی باید این فرصت را غنیمت بشمرند، ازهمه این گروه ها خواست تا خویشتن داری به خرج دهند و در اقدامات خود منطقی عمل کنند تا ملت فلسطین از جنگ داخلی در امان بماند.

وی خاطرنشان کرد: باید از آنچه که به وقوع پیوست ، گذشت و برای ثبات آتش بس و آمادگی انجام دیدار در مکه مکرمه تلاش کرد.

"هنیه" با اشاره به نشست آتی مکه مکرمه افزود: فلسطینی ها با انجام این دیدار اثبات خواهند کرد که می توانند از اختلافات خود بگذرند و به وحدت و یکپارچگی دست یابند.

از سویی دیگر "جمال الشوبکی" سفیر فلسطین درعربستان درگفتگو با این روزنامه اعلام کرد: توافقات بدست آمده حاکی ازآن است که سه شنبه آتی "خالد مشعل" رئیس دفترسیاسی حماس و "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با یکدیگر درپاسخ به دعوت شاه عربستان در مکه مکرمه بایکدیگر دیدار کنند.وی همچنین گفت : این دیدار با حضور اسماعیل هنیه برگزار می شود.