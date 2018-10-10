ورود هواپیماهای مراکشی به قاهره برای ارسال کمک به فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ۳ فروند هواپیمای مراکشی حامل ۱.۸ تن کمک های انسان دوستانه که قرار است از راه زمینی و از طریق گذرگاه مرزی رفح به غزه منتقل شوند، به فرودگاه پایگاه هوایی شرق قاهره رسیدند.

در ادامه این گزارش آمده است که پرواز این هواپیماها از طریق پل هوایی ایجاد شده از سوی مراکش و به دستور محمد ششم پادشاه این کشور صورت گرفت تا کمک های انسان دوستانه برای ملت فلسطین ارسال شود.

خبرگزاری رسمی مراکش اعلام کرد که «احمد تازی» سفیر این کشور در قاهره و نماینده دائم مراکش در اتحادیه عرب و اعضای سفارت این کشور بر روند انتقال و دریافت این کمک ها در قاهره نظارت دارند.

این خبرگزاری ماهیت کمک های ارسال شده از طریق این هواپیماها را دارو و تجهیزات پزشکی اعلام و تاکید کرد که انتظار می رود که کمک های این محموله از طریق گذرگاه مرزی رفح به غزه انتقال داده شود.