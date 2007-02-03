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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۲۴

امکان خروج طرح کنکور از دستور کار مجلس / اصلاح طرح کنکور / تعیین زمانی طولانی تر برای حذف کامل کنکور

امکان خروج طرح کنکور از دستور کار مجلس / اصلاح طرح کنکور / تعیین زمانی طولانی تر برای حذف کامل کنکور

گزارش طرح ساماندهی پذیرش دانشجو به صحن علنی مجلس ارائه شده است اما ممکن است این طرح از دستور کار مجلس خارج شود. به رغم مشکلات موجود در این طرح باید برای حذف کنکور زمان طولانی تر در نظر گرفته شود و مشکلات موجود در طرح برطرف شود.

"فاطمه آجرلو" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چالش های طرح ساماندهی کنکور مجلس طی آخرین جلسه با حضور معاونان وزارت علوم و اعضای کمیسیون آموزش بررسی شد. یکی از مهمترین محورهای مورد بحث در رابطه با تأثیر سوابق تحصیلی داوطلبان در راهیابی به دانشگاه، چگونگی احتساب سوابق تحصیلی برای داوطلبانی است که پس از چند سال ترک تحصیل، تصمیم به ادامه تحصیلات خود می گیرند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بر اساس طرح جدید پذیرش دانشجو نمی توان سوابق تحصیلی این دسته از داوطلبان را با سایر داوطلبان تطبیق و مقایسه کرد.

وی اظهار داشت: اگر چه شرط معدل دبیرستان برای ورود به دانشگاه مفید است و باعث می شود دانش آموزان برای بالا بردن معدل خود تلاش کنند اما در طرح جدید برای داوطلبانی که دارای معدل های یکسان و سوابق همانند هستند و تعداد آنها بیشتر از ظرفیت دانشگاهی است که تمایل به ورود به آن دارند، برنامه ریزی نشده است. 

آجرلو با بیان اینکه در کشور ما امکانات تحصیلی عادلانه در سطح کشور توزیع نشده است، گفت: تأثیر سوابق تحصیلی در راهیابی به دانشگاه، با توجه به تفاوت توزیع امکانات تحصیلی در مناطق مختلف کشور عادلانه نیست.

وی اظهار داشت: همچنین تصحیح آزمون های تشریحی سراسری دبیرستان که در این طرح به عنوان ملاک ورود به دانشگاه در نظر گرفته می شود، با جهت گیری و سوگیری های بسیاری مواجه خواهد بود که اعتراضات داوطلبان را به دنبال دارد.
کد مطلب 442609

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