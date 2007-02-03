مدیر کل ارزیابی و نظارت وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد : نظارت وزارت علوم بر 100 موسسه غیرانتفاعی تا پایان سال / تعطیلی موسسات غیرانتفاعی غیر استاندارد

دکتر "رضا عامری" در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح جدید ارزیابی و نظارت وزارت علوم گفت: ساختار و آیین نامه جدید ارزیابی و نظارت به تصویب شورای معاونان وزارت علوم رسیده است و هفته آینده در دستور کار مدیران حوزه آموزش وزارت علوم قرار می گیرد و پس از امضاء وزیر علوم نهایی می شود.

وی با بیان اینکه مراحل اجرایی طرح بر اساس کلیات مصوب آغاز شده است، افزود: در ابتدا موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی مورد بازدید و نظارت قرار گرفته اند. تاکنون 50 تا 60 موسسه غیر انتفاعی توسط تیم های اعزامی بازدید و بر اساس شاخص های آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و پشتیبانی تدوین شده بررسی شده اند.

مدیر کل ارزیابی و نظارت وزارت علوم گفت: وضعیت این موسسات بر اساس شاخص های مطلوب در کمیته های ارزیابی و نظارت بررسی و بازخورد آن به موسسه ارائه می شود. موسساتی که بیش از 3 سال از تأسیس آنها گذشته است در وضعیت بهتری قرار دارند اما موسسات جدیدالتأسیس که به تازگی مجوز گرفته اند با شاخص ها فاصله دارند و تذکرهای لازم پس از نظارت به آنها داده شده است.

وی اضافه کرد: وزارت علوم در صورت مشاهده ادامه وضعیت نامطلوب از اعطای مجوز تمدید دوره های آموزشی و رشته های جدید به این دسته از موسسات جلوگیری می کند و در برخی موارد موسسه را تعطیل و دانشجویان آن را به موسسات دیگری انتقال می دهد.

عامری با اشاره به برخی شاخص های مطلوب برای موسسات غیرانتفاعی گفت : نسبت اعضای هیات علمی استادیار به بالا برای موسسات غیرانتفاعی باید 50 به 50 و نسبت عضو هیات علمی به دانشجو نیز باید یک به 50 باشد.

وی اضافه کرد: همچنین موسسات غیرانتفاعی نباید عضو هیات علمی پایین تر از کارشناسی ارشد استخدام کنند. طی بازدیدهای صورت گرفته و مشاهده احکام کارگزینی این موسسات موارد غیراستاندارد تذکر داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساختار جدید ارزیابی و نظارت با تشکیل کارگروه ها و کمیته های تخصصی در وزارت علوم تصویب و بر اساس این طرح بازدیدهای منظمی از تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی آغاز شده است. همچنین وزارت علوم شاخص های مطلوب آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و پشتیبانی را برای هر نوع موسسه آموزش عالی تدوین کرده است و بر اساس این شاخص ها، ارزیابی دانشگاه ها را انجام می دهد.