داروی جدید ایدز در کنار داروهای ضد ویروس تحولی بزرگ در درمان ایدز است / هر 15 ثانیه یک کودک در دنیا به علت ایدز یتیم می شود

به گزارش خبرنگار مهر دکتر کامران باقری لنکرانی صبح امروز درمراسم تجلیل از دستاوردهای دارویی محققان کشور در عرصه پزشکی در تالار اجتماعات بیمارستان امام خمینی (ره) تهران افزود: در عرصه پزشکی دانشمندان کشور طی 3 دهه اخیر افتخارات زیادی را ایجاد کرده و دستاوردهای بزرگی را تقدیم کرده اند به گونه ای که حدود 7 سال پیش تعداد مقالات پزشکی منتشر شده ایرانی در سایت های بین المللی 300 مقاله بوده که در سال 84 با افزایش بیش از 10 برابری به 3600 مقاله رسیده و امسال نیز رکورد بالای 4 هزار مقاله را بدست آورده اند.

وی خاطر نشان کرد: تحقیقات امروز کشور در زمینه پزشکی به تدریج از حالت توصیفی ، جمعیت شناسی و اپیدمیولوژی خارج شده و حرف های جدید علمی و مبنایی را ارائه می دهد که این جهت گیری رو به پیشرفت در زمینه تحقیقات علوم پزشکی کشور بوده است .

وی گفت : بیماری خطرناک ایدز جامعه بشری را طی 25 سال گذشته آزرده است بطوریکه تا امروز 25 میلیون نفر در دنیا براثر این بیماری از بین رفته اند و تعداد مبتلایان زنده دنیا نیز بیش از 40 میلیون نفر است .

وزیر بهداشت ادامه داد : اولین مورد بیماری ایدز در کشور 20 سال قبل شناسایی شد و تا امروز حدود 14 هزار نفر آلوده به این بیماری شناسایی شده و هزارو 700 نفرنیز براثر این بیماری جان خود را از دست داده اند.

لنکرانی گفت : فعالیت های ایران طی یک دهه، بویژه 5 سال اخیر باعث شده که کشور به عنوان الگویی در منطقه خاورمیانه و مجامع بین المللی شناخته شود .

وی افزود: بیشترین راه انتقال ایدز در کشور از راه اعتیاد تزریقی بوده بنابراین مبارزه با ایدز را نمی توان جدا از پیشگیری از اعتیاد دانست .

وی اظهار داشت : با وجود اینکه طی 10 سال گذشته این بیماری روند سعودی داشته اما برنامه های دو سال اخیروزارت بهداشت باعث روند نزولی تعداد مبتلایان به این بیماری شده چرا که برنامه ها به سمت روند کاهش آسیب معتادان تزریقی بوده است .

وزیر بهداشت گفت: خطر بیماری ایدز به لحاظ بافت جمعیتی در کشور وجود دارد و در برخی از قسمتها نیز شاهد بی بند و باری جنسی هستیم بنابراین آموزش و پیشگیری از این بیماری وارد عرصه جدیدتری شده بگونه ای که وزارت بهداشت علاوه بر برنامه کاهش آسیب تزریقی برنامه ای درخصوص ناهنجاری جنسی در نظر گرفته که این برنامه به مراجع ذیربط ارائه شده و می تواند در پیشگیری از ایدز موفق و موثر باشد .

لنکرانی با اشاره به اینکه در سال گذشته هر 15 ثانیه یک کودک در دنیا به علت فوت پدر یا مادر مبتلا به ایدز یتیم شده است بنابراین ایدز در مقیاس جهانی به عنوان مهترین علت مرگ و میر میانسالان و جوانان بوده است گفت : ایران تنها کشوردر منطقه است که داروهای ایدز را رایگان در اختیار بیماران قرار می دهد .

وزیر بهداشت با اشاره به ضعف سیستم ایمنی به عنوان مهمترین علت مرگ و میر بیماران مبتلابه ایدز است افزود: ضعف سیستم ایمنی بدن نمایانگر کاهش سلول های دفاعی است که در این صورت علائم بیماری شروع می شود و داروی جدید ساخته شده با کنترل تکثیر ویروس باعث افزایش شمارش تعداد سلولهای دفاعی یا سی دی چهار می شود .

وی خاطر نشان کرد : مطالعات زیادی در دنیا در زمینه داروهای موثر بر بیماری ایدز انجام شده و با وجود استفاده از داروهای قدیم و جدید نتایج دلگرم کننده ای نداشت اما داروی جدید تولید شده در کشور با تقویت سیستم ایمنی و افزایش شمارش سلولهای سی دی چهار بدن بیمار را در مقابل عوارض عفونت تقویت کرده و باعث عمر طولانی تری برای بیمار می شود .

وی افزود: اساس این داروی جدید براساس داروهای گیاهی است و علی رغم اینکه تمام داروهای قبلی تولید شده در دنیا برای درمان ایدز عوارض داشته اند این داروی جدید عوارض مهمی ندارد .

لنکرانی با اشاره به اینکه این داروی جدید با دوره درمانی 90 روزه و پیگیری دو ساله سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند گفت : به نتیجه رسیدن این تلاش حاصل یک تیم پزشکی طی 5 سال اخیر و همکاری 15 مرکزدر اقصی نقاط کشور بوده است به گونه ای که برای رسیدن به این نتیجه متخصصان علوم پایه و بالینی در کنار هم قرار گرفته اند و این امر حائز اهمیت است .

وی با اشاره به اینکه خود باوری شیرین ترین وجه این دستاورد است ، یادآور شد : امیدواریم این تلاش شروعی برای سایر اقدامات دانشمندان برای رفع مشکلات بهداشت ودرمان جهان باشد .

وزیر بهداشت گفت : با وجود اینکه این داروی جدید درحال ثبت در اروپا است برخی از کشورها خواستار استفاده از این دارو شدند چرا که این دارو می تواند به عنوان داروی همراه در کنار داروهای ضد ویروس ایدز تحول مهمی در درمان بیماری ایدز بویژه در مرحله علامت دار شدن بیماری ایجاد کند و با تقویت سیستم ایمنی بدن سالهای عمر طولانی تر و با کیفیت بالاتر برای بیماران باشد.