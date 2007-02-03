طرح مجلس اضطراب 6 ماهه کنکور را 3 ساله می کند / مخالفت دولت با طرح مجلس اجرای آن را با مشکل مواجه می کند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تغییر نحوه پذیرش دانشجو و حذف کنکور نگرانی هایی داشت که این مسئله را با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در میان گذاشته است و خوشبختانه اعضای این کمیسیون نیز درصدد رفع ابهامات و اشکالات احتمالی آن بر آمده اند.

دکتر حسینعلی شهریاری با اشاره به اشکالاتی که از سوی کمیسیون بهداشت به این طرح وارد شده است، گفت: یکی از مهمترین نگرانی های کمیسیون بهداشت، امنیت سئوالات و آزمون های سراسری است و دغدغه امنیت آزمون برای کنکور فعلی نیز همیشه مورد توجه بوده است و اگر قرار باشد در طرح کنکور امتحانات سراسری در سه مقطع تحصیلی و پیش دانشگاهی برگزار شود، باید تدابیری بیندیشیم که امنیت این امتحانات نیز حفظ شود.

نماینده مردم زاهدان افزود: در طرح کنکوری که توسط نمایندگان مجلس تدوین شده است، چندین آزمون در سال در مقاطع مختلف دبیرستان باید برگزار شود و این امر موجب می شود خانواده های کنکوری که هم اکنون به مدت 6 ماه در اضطراب و استرس به سر می برند با برگزاری این آزمون ها به اندازه 3 سال درگیر نگرانی و استرس شوند.

شهریاری گفت: نبود امکانات کافی و مساوی برای همه فرزندان کشور و کمبودهای جدی امکانات آموزشی برای دانش آموزان مناطق محروم و تفاوت های عمده مدارس شهرهای کشور با یکدیگر باعث می شود که استانداردسازی دوران متوسطه در همه نقاط کشور به سختی انجام شود و باز هم دانش آموزان شهرهای برخوردار با امکانات تحصیلی بهتر در دانشگاه های بزرگ کشور پذیرفته شوند.

وی یادآور شد : در واقع سهمیه مناطق محروم به طور روشن و شفاف در طرح تغییر نحوه پذیرش دانشجو از سوی کمیسیون آموزش تبیین نشده است و این امکان وجود دارد که دانش آموزان پولدارتر به دلیل بهره گیری از مدارس غیرانتفاعی و امکانات آموزشی بهتر بتوانند سهمیه این مناطق را نیز از آن خود کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود : این مسئله موجب می شود افراد روستایی به شهرها، از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و از شهرهای بزرگ به مراکز استان ها برای دسترسی بیشتر به مدارس بهتر مهاجرت کنند و زندگی خود را دستخوش تغییرات نامطلوب کنند.

وی با اشاره به دیگر نکات مبهمی که در طرح کنکور وجود دارد، گفت: برگزاری آزمون های تشریحی، امتحانات نهایی را از تکنیک های جدید و استفاده از روش های نوین ارزیابی دور می کند و از سوی دیگر تصحیح حدود 26 میلیون ورقه امتحانی کار بسیار توان فرسایی خواهد بود.

شهریاری خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی طرح کنکور را رد کرده اند اما با این وجود همه معتقدند که باید راهکار مناسبی برای کنکور به عنوان مشکل همیشگی بسیاری از خانواده ها پیدا کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل وزارتخانه های مسئول در بخش آموزش کشور و مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تجربه نشان داده است که اگر قوانینی در مجلس به تصویب برسد که دولتمردان با آن موافق نباشند، آن را به خوبی اجرا نمی کنند. از همین رو در این طرح بزرگ ملی بر ضرورت تعامل همه دستگاه ها با یکدیگر تأکید شده است.