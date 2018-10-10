به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز چهارشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی کرمانشاه که به مناسبت هفته ناجا برگزار شد ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران امروز در دنیا و مراکز سیاسی مثال زدنی است.

وی اساس کار همه رده ها از صدر تا ذیل را اقتدار دانست و افزود: در سایه همین اقتدار است که امروز کشور ما از امنیتی برخوردار است که در دو قرن اخیر بی سابقه بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمانشاه خاطر نشان کرد: با مروری بر اطلاعیه ها، سخنرانی ها و موضع گیری های امام(ره) از سال ۴۱ به بعد می بینیم که اقتدار در تمام این شئون فریاد می زند.

وی اشاره ای به پرتاب موشک توسط نیروهای سپاه از کرمانشاه به مواضع داعش و تکفیری ها داشت و گفت: امروز این اقتدار و عظمت در چندمایلی آمریکا فرود می آید و فریاد آن به گوش اسرائیلی ها می رسد.

آیت الله علما با تاکید بر حفظ اقتدار کشور افزود: امروز اقتدار در مواضع و سخنرانی های مقام معظم رهبری نیز به وضوح قابل درک می باشد و چون در سایه این اقتدار حرکت می کنیم و در دنیا ذی نفوذ هستیم عصبانیت آمریکا دوچندان شده است.