افسر ناراضی آمریکایی جنگ عراق را غیرقانونی و غیر اخلاقی خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، ستوان " اهرن واتادا"( Ehren Watada ) که از شرکت در جنگ عراق خودداری کرده بود، روز دوشنبه دردادگاه نظامی حاضر می شود.

وی در گفتگو با این روزنامه انگلیسی خاطر نشان کرد:" وقتی که ما وارد خدمت سربازی می شویم، قسم یاد می کنیم تا ازقانون اساسی خود حمایت و از آن دفاع کنیم و قانون اساسی ما در آمریکا ترکیبی از همه آزادیها و عدالت است."

وی افزود:" وقتی که می دانید آنچه که در حال انجام آن هستید مسلما غیرقانونی و در بسیاری موارد غیراخلاقی است ، حتی اگر از آن با سکوت خود حمایت کنم، به افرادی که برای حمایت ازآن ( قانون اساسی) قسم یاد کرده اند، خیانت خواهم کرد."

واتادا می گوید که وی مخالف همه جنگها نیست، اما پس از بررسی های قابل توجه به این نتیجه رسیده که جنگ در عراق غیرقانونی است و اگر برای خدمت در آنجا (حتی اگر نقش غیرمبارز را می داشت) موافقت کند، جنایات جنگی را مرتکب می شود.

درزمانی که وی برای حضور در جنگ عراق صرف نظر کرد، گفت که این جنگ منشور سازمان ملل، کنوانسیونهای ژنو و اصول نورمبرگ را نقض می کند .

وی افزود :" آنها ( ارتش آمریکا) می خواهند مرا مقصر بدانند ، هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد. اما آنها به من اجازه نداده اند تا مدرکی برای غیرقانونی بودن این جنگ ارائه کنم و مانع انجام این کار شده اند."

محاکمه واتادا در زمانی صورت می گیرد که مردم آمریکا به طور فزاینده ای از جنگ عراق نا امید شده اند. نتایج نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که اکثریت آمریکاییها هم اکنون جنگ را یک اشتباه می دانند.