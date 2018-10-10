برداشت بی رویه و غیر مجاز از منابع آبی جاسک کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر صبح چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان جاسک که با حضور مدیرکل آب منطقه ایی هرمزگان و رئیس دادگستری برگزار شد گفت: شهرستان جاسک با توجه به ظرفیت هایی که در حوزه شیلات، کشاورزی و صنعت در اختیار دارد دچار مدیریت ضعیف در این حوزه شده و از آنها برای توسعه شهرستان بدرستی استفاده نشده است.

رادمهر بیان داشت: متاسفانه عدم مدیریت خوب وصحیح در حوزه کشاورزی و شیلات سبب شده تا از حدود ۱۰ هزار هکتار زمین پرورش میگو واگذار شده تقریبا ۴۰۰ هکتار بیشتر کار صورت نگرفته و در حوزه شرکت سهامی زراعی دشت جگین که دولت سرمایه گذاری خوبی انجام داده برخی امکانات در حال تخریب و از بین رفتن هستند.

فرماندار جاسک عنوان کرد : ما در حال حاضر در فصل کشاورزی هستیم ودر این حوزه باید مدیریت جهادی صورت گیرد و با افراد فرصت طلب وسودجو در بحث زمین ها و برداشت غیر مجاز آب هم باید با آنها برخورد شود.

رادمهر با بیان اینکه در صورت عدم بارش در سال جدید با کمبود احتمالی ذخایر آبی مواجه خواهیم شد بیان داشت: برخی افراد نباید سوء استفاده کنند و برداشت بی رویه و غیر مجاز آب داشته باشند، اولویت اول تامین آب شرب مردم است در صورت نبود مشکل، آب کشاورزان هم باید تامین شود.

وی ابراز داشت: مدیران ما در گذشته سال گذشته با وجود این همه ظرفیت‌های بسیار خوب به سادگی از کنار برخی مسائل گذشته اند که ساده گرفتن برخی موضوعات منجر به تبدیل شدن آن به موضوع امنیتی می‌شود.

رئیس شورای حفاظت منابع آب شهرستان جاسک تصریح کرد: همه دستگاه های مرتبط باید به آب منطقه‌ای کمک کنند، تا از این فرصت بسیار خوبی که به وجود آمده جلوی برخی سوء استفاده‌ ها گرفته شود.

رادمهر گفت: شهرستان جاسک ظرفیت های خوبی دارد که سد و دشت جگین یکی از این ظرفیت ها هستند که با مدیریت صحیح و جلو گیری از برخی افراد سود جو باید از این نعمت خدا دادی به نحو احسن استفاده کرد.

وی گفت: اداره کل آب منطقه ای نیز برنامه های خود را در جهت رفع این موضوع ارائه کند تا تصمیمات خوبی اتخاذ گردد.