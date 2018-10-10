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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۹:۲۳

به دلیل ارائه اطلاعات بیشتر؛

تعویق در بررسی طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها

تعویق در بررسی طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با توجه به نیاز به اطلاعات کامل در زمینه کنکور، بررسی طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها فعلا به تعویق افتاد.

سیدحمایت میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و دستور جلسه طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی افزود: با توجه به اینکه از سازمان های مربوطه از جمله سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش در جلسه حضور نداشتند، فعلا بررسی موضوع به تعویق افتاد.

وی افزود: نیاز به اطلاعات کامل درباره کنکور و تاثیر سوابق در مناطق مختلف وجود داشت و با حضور اعضای سازمان های مربوطه، این اطلاعات اخذ می شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: به همین منظور به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان و به منظور جمع آوری اطلاعات بیشتر بررسی طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به تعویق افتاد.

وی اظهار داشت: احتمالا این موضوع در دستور کار دو هفته آینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار می گیرد.

کد مطلب 4426172

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    نظرات

    • رحمانی IR ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      به کنکور پارسال که نرسید. با اهمال کاری آقایان قطعا به کنکور امسال هم نخواهد رسید و همچنان بی عدالتی در پذیرش دانشجو ادامه می یابد

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