سیدحمایت میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و دستور جلسه طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی افزود: با توجه به اینکه از سازمان های مربوطه از جمله سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش در جلسه حضور نداشتند، فعلا بررسی موضوع به تعویق افتاد.

وی افزود: نیاز به اطلاعات کامل درباره کنکور و تاثیر سوابق در مناطق مختلف وجود داشت و با حضور اعضای سازمان های مربوطه، این اطلاعات اخذ می شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: به همین منظور به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان و به منظور جمع آوری اطلاعات بیشتر بررسی طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به تعویق افتاد.

وی اظهار داشت: احتمالا این موضوع در دستور کار دو هفته آینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار می گیرد.