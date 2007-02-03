بهسازی پیاده رو خیابان ولیعصر پیش از پایان سال به اتمام می رسد

دکتر حجت الله ملاصالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اتمام پروژه بهسازی پیاده روهای خیابان ولیعصر را که نزدیک به شش ماه از آغاز آن می گذرد پیش از سال جدید تضمین کرد و گفت : تا آخر امسال این پروژه با نورپردازی و مبلمان جدید با بهره برداری خواهد رسید.

مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهر تهران اجرای این طرح را بسیار درسر ساز عنوان کرد و افزود: با این حال این خیابان و پیاده رو آن باید به عنوان الگو در کل کشور مطرح شود و حتی از برخی کشورهای خارجی درخواست اجرای چنین طرح های را در شهرهای آنها داشته ایم.

وی با اشاره به امضای پروتکل همکاری با شهرداری باکو در زمینه بهسازی پیاده روهای این شهر گفت: این طرح یک نمونه است و تاثیر خود را بر روی مردم و مسئولان گذاشته است.

وی از پایان طرح هم سطح سازی پیاده رو و خیابان تا پایان این هفته خبرداد و افزود: تا پایان این هفته تمام تقاطع ها هم سطح و پروژه نورپردازی و مبلمان این طرح آغاز خاهد شد.

ملاصالحی همچنین ساماندهی کیوسک های روزنامه فروشی این خیابان را نیز در دست اجرا دانست و تاکید کرد: این کیوسک ها به صورت شیشه ای ساخته خواهند شد تا داخل آنها قابل روئیت باشد.