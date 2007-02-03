اگر انتخاب شوم نظامیان آمریکایی را از عراق خارج می کنم

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه ، هیلاری کلینتون در یک سخنرانی در جمع طرفداران حزب دموکرات در واشنگتن اظهار داشت :" می خواهیم بسیار روشن بگویم که اگر دراکتبر سال 2002 رئیس جمهور شده بودم . جنگ عراق آغاز نمی شد" .



وی همچنین خاطرنشان کرد:"اگر ما درکنگره ، جنگ عراق را پیش ازژانویه سال 2009به پایان نرسانیم، به عنوان رئیس جمهوری این کاررا خواهم کرد" .



هیلاری کلینتون که در صورت انتخاب ، اولین رئیس جمهوری زن آمریکا خواهد شد ، همواره از طرح های ضعیف بوش درباره عراق به شدت انتقاد کرده و هم اکنون تحت فشار قراردارد تا در ملاعام اعتراف کند که رای وی به آغاز جنگ اشتباه بوده است .



سناتور اوباما یکی دیگر از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا نیز ضمن انتقاد از سیاستهای جنگ طالبانه بوش در عراق گفت :" 130 هزار سرباز آمریکایی در آنسوی جهان مشغول جنگی هستند که نباید آغاز می شد" .

در گردهمایی طرفدران حزب دموکرات که امروز نیز ادامه خواهد داشت ، جوزف بایدن یکی دیگر از نامزدهای حزب دموکرات نیز سخنرانی خواهد کرد .