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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۲۷

نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2008 آمریکا :

اگر انتخاب شوم نظامیان آمریکایی را از عراق خارج می کنم

اگر انتخاب شوم نظامیان آمریکایی را از عراق خارج می کنم

هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا شب گذشته اعلام کرد که اگر رئیس جمهور شود نظامیان این کشور را از عراق خارج خواهد کرد .

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه ، هیلاری کلینتون در یک سخنرانی در جمع طرفداران حزب دموکرات در واشنگتن اظهار داشت :" می خواهیم بسیار روشن بگویم که اگر دراکتبر سال 2002 رئیس جمهور شده بودم . جنگ عراق آغاز نمی شد" .  

وی همچنین خاطرنشان کرد:"اگر ما درکنگره ، جنگ عراق را پیش ازژانویه سال 2009به پایان نرسانیم، به عنوان رئیس جمهوری این کاررا خواهم کرد" .

هیلاری کلینتون که در صورت انتخاب ، اولین رئیس جمهوری زن آمریکا خواهد شد ، همواره از طرح های ضعیف بوش درباره عراق به شدت انتقاد کرده و هم اکنون تحت فشار قراردارد تا در ملاعام اعتراف کند که رای وی به آغاز جنگ اشتباه بوده است . 

سناتور اوباما یکی دیگر از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا نیز ضمن انتقاد از سیاستهای جنگ طالبانه بوش در عراق گفت :" 130 هزار سرباز آمریکایی در آنسوی جهان مشغول جنگی هستند که نباید آغاز می شد" .  

در گردهمایی طرفدران حزب دموکرات که امروز نیز ادامه خواهد داشت ، جوزف بایدن یکی دیگر از نامزدهای حزب دموکرات نیز سخنرانی خواهد کرد .

کد مطلب 442622

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