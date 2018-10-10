به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با رونمایی از پوستر نمایش «نزدیک و نزدیکتر» که با استفاده از نقاشی «انهدام نهایی» اثر آیدین آغداشلو طراحی شده است، پیشفروش سه روز نخست اجرا آغاز شد.
نمایش «نزدیک و نزدیکتر» به نویسندگی و کارگردانی امیرعطا جولایی از یکشنبه ۲۲ مهر ماه هر شب به جز شنبهها ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه خواهد رفت.
بازیگران این نمایش که در جشنواره تئاتر دانشجویی سوره برنده جوایزی شده است، ایوب آقاخانی، امیرعطا جولایی، مصطفی لطیفیخواه، نگین یراقیفرد و سحر طاهرخانی هستند.
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