  1. هنر
  2. تئاتر
۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱

«نزدیک و نزدیک‌تر» آماده اجرا شد/ رونمایی از پوستر

«نزدیک و نزدیک‌تر» آماده اجرا شد/ رونمایی از پوستر

نمایش «نزدیک و نزدیک‌تر» (شبه‌نمایشی درباره‌ نمایش) از ۲۲ مهر ماه به تماشاخانه استاد انتظامی می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با رونمایی از پوستر نمایش «نزدیک و نزدیک‌تر» که با استفاده از نقاشی «انهدام نهایی» اثر آیدین آغداشلو طراحی شده است، پیش‌فروش سه روز نخست اجرا آغاز شد.

نمایش «نزدیک و نزدیک‌تر» به نویسندگی و کارگردانی امیرعطا جولایی از یکشنبه ۲۲ مهر ماه هر شب به جز شنبه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه استاد انتظامی خانه‌ هنرمندان روی صحنه خواهد رفت.

بازیگران این نمایش که در جشنواره‌ تئاتر دانشجویی سوره برنده‌ جوایزی شده است، ایوب آقاخانی، امیرعطا جولایی، مصطفی لطیفی‌خواه، نگین یراقی‌فرد و سحر طاهرخانی هستند.

کد مطلب 4426220
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها