به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با رونمایی از پوستر نمایش «نزدیک و نزدیک‌تر» که با استفاده از نقاشی «انهدام نهایی» اثر آیدین آغداشلو طراحی شده است، پیش‌فروش سه روز نخست اجرا آغاز شد.

نمایش «نزدیک و نزدیک‌تر» به نویسندگی و کارگردانی امیرعطا جولایی از یکشنبه ۲۲ مهر ماه هر شب به جز شنبه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه استاد انتظامی خانه‌ هنرمندان روی صحنه خواهد رفت.

بازیگران این نمایش که در جشنواره‌ تئاتر دانشجویی سوره برنده‌ جوایزی شده است، ایوب آقاخانی، امیرعطا جولایی، مصطفی لطیفی‌خواه، نگین یراقی‌فرد و سحر طاهرخانی هستند.