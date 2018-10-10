۳ هزار و ۲۷۱ نفر عضو کتابخانه های اردستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله بصیرت صبح چهارشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی اردستان با اشاره به اینکه شهرستان اردستان شش کتایخانه عمومی دارد، اظهار داشت: در اردستان سه انجمن کتابخانه تشکیل شده است و این شهرستان دارای شش کتابخانه نهادی بوده که سه مورد آن شهری و سه مورد روستایی است.

وی با بیان اینکه ۳ هزار و ۲۷۱ نفر عضو این کتابخانه ها هستند، تصریح کرد: کتاب تنها مقوله بشری است که با مطالعه آن اکثر مشکلات و بیشتر آسیب های اجتماعی برطرف خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اردستان افزود: مطالعه کتاب می تواند در رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه اثر گذار باشد.

در ادامه این جلسه کارشناس کتابخانه های عمومی استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان ۲۴ شهرستان در موضوع کتابخوانی فعال هستند، تصریح کرد: شهرستان اردستان جزء چهار شهر آخر است.

وی اظهار داشت: استفاده از جوانان در مسئولیت های کتابخانه های عمومی می تواند مثمر ثمر باشد.

حکمت ایزدی افزود: برای احداث کتابخانه شهر مهاباد اردستان در صورتی که ۱۵۰ میلیون ریال آورده وجود داشته باشد استان هم به این مقدار بودجه تخصیص خواهد داد.

وی ادامه داد: در صورتی که در روستاها توسط دهیاران نسبت به ایجاد کتابخانه اقدام شود استان هم در این زمینه کمک خود را خواهد داشت.

کارشناس کتابخانه های عمومی استان اصفهان تاکید کرد: تعداد ۷ نفر در مجموع کتابخانه های اردستان فعالیت دارند که باید حقوق آنها از نیم درصد پرداختی شهرداری ها تامین شود.