زبان فارسی از نمادهای هویتی اثرگذار در انسجام و وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالحی در این پیام که توسط صابر سهرابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در بیست و دومین یادروز حافظ صبح چهارشنبه در دانشگاه شیراز قرائت شد، ادامه داد: این زبان شیرین و کهن ، از چنان زیبایی و ژرفایی برخورداراست که بسیاری از بزرگان نامدار را مجذوب خود ساخته و طوطیان شکر شکن ادبیات جهان را واله و شیفته خود کرده است.

بی شک زبان فارسی از چنان غنا و قابلیتی برخورداراست که در عصر حاضر نیز بتواند به عنوان زبانی مرجع و اثر گذار در ساحت های گوناگون علمی و ادبی ،نقش آفرینی کند.

از این رو پژوهش در گستره زبان و ادب فارسی باهدف تاثیر گذاری جهان امروز، می تواند بیش از پیش مورد توجه علاقه مندان و دغدغه مندان این عرصه قرار گیرد.

برگزاری سیزدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ،که از قدیمی ترین انجمن های علمی درحوزه علوم انسانی به شمار می آید همزمان با یادروز شاعر سخنور ولسان الغیب ،حافظ شیرازی ،گامی ارزشمند برای راهیابی به این مقصود است تا با گفت وگو ،تبادل نظر و انتقال تجارب میان استادان و پژوهشگران شاهد افق هایی نو و دستاوردهای کاربردی در عرصه زبان و ادب فارسی باشیم.

با تقدیر از میزبانی شایسته دانشگاه شیراز ، به تمامی دست اندرکاران و اعضای هیئت علمی این همایش مهم و مشارکت کنندگان در این رویداد علمی و فرهنگی و نیز میهمانان داخلی و خارجی آن درود می فرستم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و بیست و دومین یادروز حافظ تا ۲۰ مهرماه در شیراز ادامه دارد.