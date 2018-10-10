شرایط دریافت وام اربعین برای دانشجویان دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای شرکت در پیاده روی اربعین می توانند از تسهیلات این دانشگاه که شامل وام به مبلغ ۱۰ میلیون ریال(معادل یک میلیون تومان) است، استفاده کنند.

این تسهیلات با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و یک بانک به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اعطا می شود.

مدت بازپرداخت این وام ۲۰ ماهه و بدون اخذ ضامن و دیگر تشریفات اداری در کوتاه‌ترین زمان ممکن به متقاضیان پرداخت می‌شود.

متقاضی تسهیلات باید دانشجوی یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باشد و تسهیلات صرفا به دانشجویانی که از طریق کاروان های بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم پیاده وری اربعین حسینی شرکت می کنند، اعطا می شود.

دانشجویان می توانند از طریق آدرس سامانه ساجد Sajed.iau.ir بخش صندوق رفاه دانشجویان نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

ثبت نام در سامانه صندوق رفاه به منزله اعطای تسهیلات نبوده و درخواست های ثبت شده پس از تایید توسط بسیج دانشجویی به بانک معرفی می شوند.

در صورت تایید درخواست متقاضیان توسط بسیج دانشجویی از طریق پیامک و یا ایمیل ثبت شده به دانشجویان اطلاع رسانی می شود که به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه و نسبت به تکمیل فرآیند و دریافت وام اقدام کنند.