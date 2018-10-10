حمید رضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۳۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار شهرداری‌ها که مصوب شده بود به حساب این مجموعه ها واریز می شود، گفت: در قانون بودجه ۱۳۹۷ در ردیف فرعی ۱۱۰؛ حکمی مبنی بر اینکه ۳۲۰۰ میلیارد تومان از سهم عوارض فروش نفت باید به شهرداری های اختصاص می یافت وجود داشت که به هدفمندی یارانه ها تخصیص یافت.

وی افزود: با این مصوبه که خارج از روال عادی تصویب قانون بودجه صورت گرفت بود ۸۰۰ شهرداری در کشور با مشکل مواجه شده بودند.

حاجی بابایی گفت: در پیگیری این موضوع طرحی را به مجلس ارائه کردیم که یک فوریت آن به تصویب رسید و مقرر شد این مبلغ به شهرداری ها و دهیاری ها بازگردد.

وی افزود: در جلسه اخیر کمیسیون برنامه و بودجه نیز این طرح یک فوریتی به تصویب رسید که با تصویب در صحن علنی مجلس ۳۲۰۰ میلیارد تومان در اختیار شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار می گیرد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بر اساس این طرح یک فوریتی عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از محل فروش فرآورده های نفتی، ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری و دهیاری ها واریز می شود.

وی اضافه کرد: مبلغ مورد نیاز هدفمندی یارانه ها موضوع ردیف ۱۱۰ از تغییرات متفرقه قانون بودجه با سقف ۳۲ میلیارد ریال از محل مابه تفاوت مبلغ حاصل از تغییرات نرخ فروش ارز نسبت به پیش بینی قانون بودجه تامین می شود.