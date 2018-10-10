برای موفقیت دولت آتی عراق به حمایت سیاسی و مردمی نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق تاکید کرد: موفقیت دولت آتی عراق بدون حمایت احزاب و مردم این کشور محقق نخواهد شد.

وی در خصوص اقدام بی سابقه خود در زمینه راه اندازی یک سایت برای دریافت درخواست مردم عراق برای تصدی پستهای وزارتی گفت: هزاران تن از مردم عراق درخواستهای خود را ارسال کرده اند و یک تیم تخصصی این درخواستها را بررسی خواهند کرد.

عبدالمهدی تاکید کرد: دلیل این اقدام ما وجود یک شکاف میان مردم عراق و گروه های سیاسی است و این مسأله غیر عادی نیازمند راه کارهایی برای کاهش این شکاف است. بنابراین ما این اقدام را در راستای عدم انحصار طلبی قدرت در کشور انجام دادیم.