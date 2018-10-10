خبرگزاری مهر - گروه ورزش: از میان فدراسیون های ورزشی، هستند فدراسیون هایی که در یک ساختمان متمرکز هستند. از جمله این ساختمان ها، ساختمان «پانیذ» است که محل استقرار ۹ فدراسیون ورزشی به حساب می آید.

این ساختمان حدود یک دهه پیش با هزینه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش برای ورزش خریداری شد و بعد از آن با انجام ساخت و سازهای لازم و طی شدن مراحل آماده سازی، در اختیار برخی فدراسیون ها قرار گرفت.

در واقع صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش مالکِ اصلی ساختمان پانیذ در بلوارس فردوس به حساب می آید و به همین دلیل برخی از شرکت های وابسته به این صندوق هم در این ساختمان مستقر هستند اما محل استقرار بخش های اصلی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش ساختمان «صداقت» در بلوار آفریقا است. این ساختمان پیش از این و قبل از ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی وقت برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان، در اختیار سازمان ملی جوانان بود و در حال حاضر وزارت ورزش متولی آن به حساب می آید.

به همین دلیل و با توجه به شرایط اقتصادی موجود و به خصوص لحاظ کردن اجاره و شارژ ماهانه ای که باید توسط فدراسیون های مستقر در بلوار فردوس به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش پرداخت شود، تصمیم گرفته شده تا در راستای صرفه جویی اقتصادی جابه‌جایی‌هایی انجام شود. براین اساس فدراسیون‌های ساختمان پانیذ در بلوار فردوس به ساختمان صداقت در بلوار آفریقا نقل مکان کنند و در مقابل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش هم به طور کامل در ساختمان متعلق به خودش (ساختمان بلوار فردوس) مستقر شود.

به گزارش مهر، شمشیربازی، اسکی، اسکیت، ورزش های همگانی، بیماری های خاص، اتومبیلرانی و موتورسواری، گلف، اسکواش همراه با بولینگ و بیلیارد و بولس فدراسیون های مستقر در ساختمان بلوار فردوس هستند. این دسته فدراسیون ها بابت استقرار در این ساختمان، قراردادی بابت پرداخت اجاره با صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش دارند. مبلغ این قراردادها بر اساس تعداد واحدهای در اختیار فدراسیون ها و متراژ آنها، متغیر است اما گفته می شود که حداقل ۳ میلیون تومان برای هر واحد می باشد.

البته ظاهرا اجاره بهای فدراسیون ها بابت استقرار در ساختمانِ بلوار فردوس توسط وزارت ورزش و از محل بودجه خودِ آنها در اختیار صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی قرار می گیرد اما این صندوق ماهانه مبلغی حدود ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان به عنوان شارژ ماهانه از خودِ فدراسیون ها دریافت می کند.

این هزینه ها، بار مالی سنگین و به نوعی اضافه ای را به ورزش تحمیل کرده است که با انجام جابه جایی موردنظر می‌توان شاهد از بین رفتن یا کمتر شدن آن بود. به همین دلیل موضوع آن در وزارت ورزش مطرح و موافقت ابتدایی با آن اعلام شده است.