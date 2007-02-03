پیش نویس آیین نامه جامع خدمت رسانی به مراجعان ایثارگر شهرداری تا پایان سال آماده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی شکری در این باره گفت : از جمله اقدامات مهمی که در دستور کار اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران قرار دارد تدوین آیین نامه در خصوص نحوه ارائه خدمات به ایثارگران شاغل در شهرداری و همچنین ایثارگران مراجعه کننده به شهرداری است.

وی درخصوص آیین نامه جامع خدمت رسانی به ایثارگران ارباب رجوع گفت: ایثارگران زیادی به دلایل مختلف به شهرداری مراجعه می کنند که ما در تلاشیم تا تمام مناطق ، ادارات ،سازمان ها و شرکت های تابع شهرداری تهران بتوانند خدمات خاص تری را به صورت قانونمند و مستند به این افراد ارائه دهند.

شکری در ادامه گفت: در همایشی که چندی پیش در شهرداری منطقه 13 با حضور مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران ، شهردار منطقه 13 ، کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران و نمایندگان امور ایثارگران مناطق شهرداری برگزار شد درباره موضوعات مرتبط با نحوه ارائه خدمات به ایثارگران بحث و تبادل نظر شد.

به گفته رییس اداره حقوقی و قوانین اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران در همایش مذکور مقرر شد کلیه مناطق ، ادارات ، سازمان ها و شرکت های تابع شهرداری در قالب کمیته های تخصصی در این خصوص فعال شوند.

وی در پایان گفت: هم اکنون این آیین نامه در دست تدوین است و طبق پیش بینی های صورت گرفته امیدواریم تا پایان امسال پیش نویس آن اماده شود و در سال آینده مراحل تصویب آن طی شود.



