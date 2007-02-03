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۱۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۵۴

پیش نویس آیین نامه جامع خدمت رسانی به مراجعان ایثارگر شهرداری تا پایان سال آماده می شود

پیش نویس آیین نامه جامع خدمت رسانی به مراجعان ایثارگر شهرداری تا پایان سال آماده می شود

رییس اداره حقوقی و قوانین اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران از آماده شدن پیش نویس آیین نامه جامع خدمت رسانی به ارباب رجوع های ایثارگر شهرداری ، تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی شکری در این باره گفت : از جمله اقدامات مهمی که در دستور کار اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران قرار دارد تدوین آیین نامه در خصوص نحوه ارائه خدمات به ایثارگران شاغل در شهرداری و همچنین ایثارگران مراجعه کننده به شهرداری است.

وی درخصوص آیین نامه جامع خدمت رسانی به ایثارگران ارباب رجوع گفت: ایثارگران زیادی به دلایل مختلف به شهرداری مراجعه می کنند که ما در تلاشیم تا تمام مناطق ، ادارات ،سازمان ها و شرکت های تابع شهرداری تهران بتوانند خدمات خاص تری را به صورت قانونمند و مستند به این افراد ارائه دهند.

شکری در ادامه گفت: در همایشی که چندی پیش در شهرداری منطقه 13 با حضور مدیرکل امور ایثارگران شهرداری تهران ، شهردار منطقه 13 ، کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران و نمایندگان امور ایثارگران مناطق شهرداری برگزار شد درباره موضوعات مرتبط با نحوه ارائه خدمات به ایثارگران بحث و تبادل نظر شد.

به گفته رییس اداره حقوقی و قوانین اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران در همایش مذکور مقرر شد کلیه مناطق ، ادارات ، سازمان ها و شرکت های تابع شهرداری در قالب کمیته های تخصصی در این خصوص فعال شوند.

وی در پایان گفت: هم اکنون این آیین نامه در دست تدوین است و طبق پیش بینی های صورت گرفته امیدواریم تا پایان امسال پیش نویس آن اماده شود و در سال آینده مراحل تصویب آن طی شود.
 

کد مطلب 442626

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