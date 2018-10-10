احداث طرح سایبان در باغات میوه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حریری مقدم روز چهارشنبه درحاشیه بازدید از طرح ۱۰ هکتاری سایبان که در باغات متراکم سیب و گلابی که با حضور مسئولین امور باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان های تابعه و کارشناسان ترویج انجام شد، اظهار کرد: این طرح در راستای اهمیت و پیشگیری از مخاطرات حوادث غیر مترقبه در باغات میوه از جمله تگرگ، سرمازدگی، آفتاب سوختگی اجرا می شود.

وی افزود: در استان قزوین نیز این طرح مهم در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفته که این بازدید نیز در راستای ارتقای سطح علمی و دانش نوین و همچنین انتقال آن به باغداران و کشاورزان انجام شده تا بتوان از مخاطرات محیطی تا حدودی جلوگیری کرد.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه؛ احداث سایبان یک نوع شیوه نوین تولید در کشاورزی است گفت: در این روش با استفاده از پوشش های خاصی مانند: سایه اندازها، توریهای ضد تگرگ، توریهای ضد حشرات و پوششهای باد شکن نسبت به کنترل یک یا چند عامل از عوامل محیطی زنده و غیر زنده موثر در تولید محصولات کشاورزی و باغبانی اقدام می شود.

حریری مقدم افزود : اجرای این طرح باعث جلوگیری از تبخیر و تعرق وکاهش مصرف آب و جلوگیری از ایجاد خسارت و در نتیجه افزایش کمی و کیفی محصول می شود.

در ادامه مسئولین باغبانی استان از باغ ۵ هکتاری سیب با پایه های رویشی M۹ و M۱۰۶ و ارقام متنوع گرانی اسمیت، دلبار و کهنز بازدید کردند.