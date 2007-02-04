ویژه نامه های روزانه فجر در دانشگاه تربیت معلم منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ویژه نامه فجر با هدف آشنایی دانشجویان و دانشگاهیان با انقلاب اسلامی و چگونگی شکل گیری آن و آگاهی از نظرات اندیشمندان جهان درباره انقلاب اسلامی دیدگاه بیش از 60 تن از اندیشمندان جهان را در خصوص امام مطرح کرده است.

امام از ولادت تا رحلت، مبارزات سیاسی، سیمای مردمی، مسائل نوین فقهی، مباحث نظری حکومت، تالیفات امام، ویژگی ها و خدمات امام (ره) از دیدگاه مقام معظم رهبری از جمله مباحث این ویژه نامه ها است.

بررسی مفاهیمی همچون فرهنگ و تمدن، دانشگاه و دانشگاهیان، پیوند حوزه و دانشگاه، ولایت فقیه، نقش و جایگاه مردم، ارزش های معنوی و ایمان، مبارزه با استکبار جهانی و ابرقدرت ها و دیدگاه های فرهنگی امام از دیگر مباحث این ویژه نامه ها است.

همچنین امام به قلم آیت الله سید حسن نصرالله، امام در آینه اندیشمندان ایران و جهان ، سیمای مهدی موعود (عج) در نگاه بنیانگذارنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و روزشمار انقلاب از سال 1342 تا 1357 از موارد ویژه ای که در نشریه فجر به مدت 8 روز درج خواهد شد.