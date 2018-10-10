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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۳

رئیس دانشگاه آزاد گرگان:

نظام اسلامی با ترفندهای دشمنان تضعیف نمی شود

نظام اسلامی با ترفندهای دشمنان تضعیف نمی شود

گرگان- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: نظام اسلامی با ترفندهای دشمنان تضعیف نمی شود و مردم همواره به دفاع از آن ایستاده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری، ظهر چهارشنبه در همایش بزرگ ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی و رسالت نخبگان در دهه پنجم انقلاب اسلامی که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد برگزار شد، اظهار کرد: امسال سال بسیار مهمی است، چرا که در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب هستیم و دشمنان باید بدانند که نظام اسلامی با ترفندهای آنان تضعیف نمی شود.

وی افزود: اهمیت به برنامه های ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی یک ماموریت بزرگ برای نشر اسلام محمدی (ص) و ظهور امام زمان (عج) است و مسئولان و مدیران هم وظیفه دارند ماموریت خود را در این زمینه به خوبی انجام دهند.

طاهری گفت: امروز دشمنان باید بدانند که مردم همواره پشت نظام هستند و نمی توانند با ترفندهای مختلف علاقه آنان را به نظام و کشورشان کم کنند.  

کد مطلب 4426272

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