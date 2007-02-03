هزینه نظارت مهندسان ناظر در بخش روستایی کاهش یافت

فرماندار شهرستان نظرآباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت : بازسازی و مقاوم سازی بناهای روستایی یکی از دغدغه های جدی مسئولان در سال های جاری است و اعتبارات خوبی نیز به این موضوع تخصیص یافته است.

علی حدادی افزود: به رغم اختصاص اعتبارات به دلیل عدم توانمندی در پرداخت وام و هزینه های سنگین ساخت و ساز روستائیان از این طرح به نحو مطلوب استقبال نکرده اند به گونه ای که در شهرستان نظرآباد از یک هزار و 500 روستایی واجد شرایط دریافت وام تنها 400 نفر برای دریافت آن اقدام کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: به منظور استقبال روستائیان از این طرح و نیز تشویق ضمن کاهش هزینه نظارت از متری 20 هزار ریال به هفت هزار ریال و نقشه کشی های ساختمان آنها به صورت رایگان صورت می گیرد که این موضوع خود رقمی بالغ بر سه میلیون ریال کمک محسوب می شود.

حدادی یادآور شد: در سال جاری 80 میلیارد ریال اعتبار ویژه به مقاوم سازی بناهای مسکونی روستایی نظرآباد اختصاص یافته و در سایر نقاط کشور نیز اعتبارات خوبی به مقاوم سازی تخصیص یافته است.

وی تصریح کرد: فرسودگی بناهای روستایی در نظرآباد موضوعی جدی است و با توجه به اعتبارات و تسهیلات منظور شده از روستائیان توقع می رود از این طرح استقبال بیشتری به عمل آورند.

به گزارش مهر؛ وام های مقاوم سازی بناهای مسکونی تا سقف 57 میلیون ریال با نرخ کارمزد چهار درصد در اختیار واجدین شرایط قرار می گیرد.