گزارش تغییرات جوی سازمان ملل مورد استقبال قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دین و معنویت، این گزارش که چهارمین گزارش حائز اهمیت طی 20 سال گذشته محسوب می شود از سوی هیئت تغییرات جوی بین دولتی سازمان ملل به اتفاق آرا، درباره منع انتشار گازهای گلخانه ای صادر شد.

در این گزارش آمده است که تابش سوخت فسیلی و سایر فعالیتهای بشری عوامل اصلی تغییرات جوی تلقی می شوند. بر اساس گزارش هئیت تغییرات جوی بین دولتی سازمان ملل متحد از سال 1988 هنگام تأسیس این هیئت اعضای آن 90 درصد علل این تغییرات جوی را به فعالیتهای بشری نسبت داده اند. این گزارش همچنین یادآوری کرده است که اصلاح این ضایعه چندین قرن به طول می انجامد.

کشیش دکتر مارتین روبرا، مسئول برنامه تغییرات جوی در شورای جهانی کلیساها گفت: گفتگوی جهانی درباره تأثیر بشری بر محیط زیست اکنون باید از رویکرد انکار و تعویق به مسئولیت پذیری و توصیه های راهبردی تغییر یابد .

شورای جهانی کلیساها با اشاره به گزارشهای هشدار دهنده درباره تبعات تغییرات جوی برای انسانها، گیاهان و حیوانات گفت: باید از همه انسانها خواست منتهای تلاش خود را برای کاستن انتشار گازهای گلخانه ای و حمایت از افرادی صورت دهند که پیش از این از تبعات طوفان، قحطی، سیل و بالاآمدن سطح دریا دچار آسیب شده اند.

این شورا خواستار افزایش سریع تعداد افراد فعال در این عرصه شده است تا به منظور اقدامی جدی برحسب گزارش سازمان ملل وارد عمل شوند.

شورای جهانی کلیساها فعالیت خود را در زمینه تغییرات جوی در سال 1990 آغاز و تلاش کرد توجه کلیساها و عموم جامعه را به تهدیدهای تغییرات جوی درباره زندگی آینده و تأثیر آن بر زندگی امروز به ویژه بر جوامع فقیر و آسیب پذیر جلب کند.

شورای جهانی کلیساها یک سازمان بین المللی مسیحی است که در راستای وحدت کلیساهای مسیحی در ژنو، سوئیس فعالیت می کند و بیش از 340 کلیسا و فرقه عضو دارد. دبیر کنونی این شورا دکتر ساموئل کوبیا، متودیست اهل کنیا بوده و ریاست کمیته مرکزی آن را واتر آلتمن ، مسیحی لوتری از برزیل برعهده دارد.

فعالیت ضد اسرائیل این شورا همواره از سوی بسیاری از طرفداران صهیونیست مورد انتقاد بوده است.