طرح مدیریت تفکیک پسماند در دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، معاونت دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در راستای ارتقا بهداشت، سلامت و حفظ محیط زیست، طرح مدیریت تفکیک پسماند و جمع آوری و امحا صحیح پسماندهای خطرناک (لامپ های فلورسنت و کم مصرف) را در واحدهای زیرمجموعه خود از جمله خوابگاه های دانشجویی و آشپزخانه مرکزی دانشگاه اجرا کرد.

این طرح در دو خوابگاه پردیس مرکزی به صورت پایلوت با موفقیت طراحی و در مدت شش ماه اجرا شده است.

راه اندازی چرخه کامل مدیریت پسماند در خوابگاهها به عنوان طرح منحصر به فرد و اولین طرح اجرا شده در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور است.

اجرای این طرح باعث حذف تغذیه ای چرخه رشد و تکثیر میکروارگانیسم ها و حشرات موذی در خوابگاه ها می شود.

طرح مدیریت پسماند علاوه بر ارتقا سطح بهداشتی و محیط زیستی در خوابگاه های دانشجویی، اثرات اقتصادی چشمگیری به دنبال دارد. بهره گیری از درآمدهای ناشی از فروش پسماندهای خشک می تواند تامین کننده بخشی از نیازهای دانشجویان باشد.

برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان به عنوان تفکیک کنندگان در مبدا و برای نیروهای خدمات به عنوان تفکیک کنندگان پسماند رمز موفقیت این طرح محسوب می شود.

یکی دیگر از اقدامات مهم مرکز بهداشت و درمان در راستای تامین بهداشت محیط آشپزخانه مرکزی دانشگاه، پیاده سازی چرخه صحیح تفکیک پسماندهای تر از خشک در این آشپزخانه بود. این مرکز در راستای تکمیل چرخه تفکیک صحیح پسماندهای خشک از تر، اقدام به ساخت اتاقک ذخیره سازی موقت پسماند خشک تولید شده در آشپزخانه کرد.

آموزش و نظارت بر صحت تفکیک در مبدا توسط کارشناس پسماند این مرکز نیز جزو برنامه های لاینفک طرح مزبور است.

معاونت دانشجویی به همت مرکز بهداشت دانشگاه، طرح جمع آوری و امحا صحیح لامپ های سوخته و مستعمل فلورسنت و کم مصرف را توسعه داد و در این راستا خوابگاه های پردیس مرکزی به این طرح پیوستند.

از آنجا که جیوه فلزی سمی و سرطان زا است و شکستن لامپ های فلورسنت (مهتابی ها) و کم مصرف موجب انتشار بخار جیوه موجود در این لامپ ها در هوا و محل تنفس است، مدیریت اینگونه لامپها پس از پایان عمر آنها به منظور حفظ سلامت انسان و محیط زیست بسیار ضروری است. باتوجه به فراهم شدن سازوکار امحا صحیح اینگونه پسماندهای خطرناک در پردیس مرکزی دانشگاه شامل جمع آوری در مخازن مشخص (واقع در واحد تاسیسات)، انتقال به اتاقک جمع آوری موقت (واقع در بخش شرقی درب شمال) و در نهایت امحا توسط دستگاه لامپ خوار مجهز به سیستم فیلتراسیون ۵ مرحله ای، با همت مرکز بهداشت و درمان دانشگاه، خوابگاه های واقع در پردیس مرکزی نیز از اواسط شهریور ماه سال جاری به این طرح محیط زیستی پیوسته اند.

توسعه این طرح برای خوابگاه های خارج از پردیس نیز جزو برنامه های آینده این مرکز است.