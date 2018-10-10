اقتدار ناجا به مقبولیت جامعه بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی در صبحگاه مشترک نیروی انتظامی، با بیان اینکه شعار سال نیروی انتظامی برگرفته از سخنان رهبری است، آن را "پلیس مقتدر و امین مردم" عنوان کرد و افزود: اقتدار نیروی انتظامی در تصمیم‌گیری به موقع و مقبولیت در جامعه است.

فرمانده انتظامی استان مازندران، با اشاره به سخنان رهبری، کلانتری و پاسگاه را نماد حاکمیت دانست و با تأکید بر تعامل بیشتر با مردم به‌منظور کاهش فاصله با مردم، این امر را موجب ایجاد اعتماد دانست و افزود: اعتماد، محبوبیت و مقبولیت ایجاد می‌کند و این امور نیز منجر به افزایش مشارکت و در نهایت آن دستگاه تبدیل به مرجع خواهد شد.

وی یکی از وظایف اصلی نیروی انتظامی را برقرارری نظم و امنیت برشمرد و با بیان اینکه این امر به پلیس امانت داده شده است، افزود: ما باید امانتی که مردم در اختیار ما قرار دادند را به خوبی حفظ کنیم چرا که ما مستخدم مردم هستیم و پلیس بر مردم نیست بلکه برای مردم است.

میرفیضی با اشاره به اقدامات استکبار برای ایجاد فاصله و شکاف میان حاکمیت و مردم، گفت: پلیس در صدد آن است که در حوزه ماموریت خود بتواند کم‌ترین فاصله را داشته و در بین مردم باشد.

وی با بیان اینکه ما اقتدار را به‌عنوان اقتدار نرم تعریف می‌کنیم، این نوع اقتدار را در نفوذ کلام و صحت عمل پلیس عنوان کرد و افزود: این امر موجب خواهد شد تا مردم پلیس را به‌عنوان امین خود بپذیرند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، مردم را مهم‌ترین مولفه قدرت جمهوری اسلامی برشمرد و حضور مردم را پشتوانه نظام دانست و گفت: هر جا نیاز بوده مردم در صحنه حضور داشتند و این امر، درسی برای مسئولان است تا بدانیم بهترین مردم دنیا را داریم و باید به این مردم خدمت کنیم.

میرفیضی با اشاره به ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردمی، اولویت اول استان مازندران را ترافیک بیان کرد و با اشاره به افزایش 9 درصدی تردد در استان، افزود: مازندران سومین استان در بحث تردد است و در شش ماه اول امسال، 339 میلیون تردد در محورهای مواصلاتی و به‌همین اندازه در دورن شهرهای استان داشته‌ایم و طرح ترافیک نه در تابستان و عید که در تمامی آخر هفته‌ها در استان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه تولید امنیت و خدمات‌رسانی یک کار جمعی است و مردم مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند، افزود: در شش ماه نخست سال به نسبت مشابه سال گذشته، در حوزه سرقت در استان افزایش اما در جرایم خشن کاهش داشته‌ایم و در حال حاضر، بیش از 2 سال است که در استان سرقت مسلحانه از اماکنی همچون بانک و طلافروشی نداشته‌ایم.

میرفیضی از جمله اقدامات پلیس در زمینه استفاده از فناوری‌ها به تجمیع خطوط 110 در استان به‌صورت پایلوت، دوربین همراه لباس پلیس و پلیس هوشمند اشاره کرد و این اقدامات را در راستای افزایش صحت آمار و حضور به موقع پلیس دانست.