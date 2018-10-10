اردوی راهیان نور فرصتی برای روشنگری به نسل جدید است

به گزارش خبرنگار مهر محمدعلی نجفی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی ستاد راهیان نور، با اشاره به بیانات امام راحل مبنی بر اینکه راه و رسم شهادت کور شدنی نیست، افزود: حضور پرشور بیش از ۴۰ هزار نفر در اجلاسیه کنگره ملی شهدا که امسال به میزبانی استان البرز برگزار شد، گواهی بر ارادت مردم به این راه است.
وی بابیان اینکه کنگره ملی شهدا با وحدت، تعامل و همدلی مجموعه استان محقق شد، ادامه داد: این اجلاسیه و حواشی آن حرکت موفقی بود که اثرات آن روزبهروز توسعه و بسط بیشتری پیدا میکند چراکه یکی از جلوههای پاسداشت دفاع مقدس بود.
استاندار البرز گفت: در کشورهای مختلف سربازان گمنام و شهیدان راه دفاع از وطن را به بهترین شکل ممکن ارج مینهند ازاینرو باید با تبیین و تشریح جانفشانیهای شهدای نظام جمهوری اسلامی ایران که در شرایطی خاص از کیان میهن دفاع کردند، نسل جدید را آگاه کرد.
نجفی افزود: در دنیای امروز که دشمنان با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و رسانهای درصدد مغلوب کردن نظام هستند باید نسل جوان و نوجوان را با راه و رسم شهادت در دفاع مقدس و مدافعان حرم آشنا شوند.
وی با تأکید بر اینکه باید مروج فرهنگ ایثار و شهادت باشیم، اضافه کرد: اردوهای راهیان نور فرصتی مغتنم برای آگاهی بخشی و روشنگری نسل جدید محسوب میشود.
استاندار البرز بابیان اینکه برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور به همافزایی تمامی دستگاهها نیازمند هستیم، گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که این اردوها به بهترین شکل ممکن برگزار شود چراکه بهطورقطع همهساله استقبال بسیار خوبی صورت میگیرد.
نجفی افزود: داوطلبان حضور در اردوهای راهیان نور با عشق و علاقه ویژهای در این اردوها حاضر میشوند ازاینرو باید خاطرات زیبایی برای آنها رقم بخورد.
وی بیان کرد: جریان عظیم راهیان نور یکی از پرمخاطبترین عرصههای آگاهی بخشی به فرزندان ایران اسلامی است که نباید ساده از آن عبور کرد.
استاندار البرز گفت: باید خلاءهایی که بین اندیشه نسلها ایجادشده را با اطلاعرسانی صحیح پر کرد.
نجفی گفت: اردوهای راهیان نور میتواند هجمههای فرهنگی و تبلیغاتی دشمنان بخصوص برای نسل جوان و نوجوان را خنثی کند.
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