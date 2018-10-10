ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ترکیه اعلام شد/ کایالپ در راه بوداپست

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۳ تا ۶ آبان ماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

ترکیب تیم کشتی فرنگی ترکیه برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ارم اوزتورک (برنز اروپا)

۶۰ کیلوگرم: کرم کمال (طلای جوانان جهان و زیر ۲۳ سال اروپا)

۶۳ کیلوگرم: رحمان بیلیجی (طلای جوانان جهان)

۶۷ کیلوگرم: آتاکان یوکسل (برنز جهان)

۷۲ کیلوگرم: مورات داق (برنز زیر ۲۳ سال جهان)

۷۷ کیلوگرم: فاتح جنگیز (برنز جهان، طلای زیر ۲۳ سال جهان)

۸۲ کیلوگرم: امره کوش (برنز جهان)

۸۷ کیلوگرم: متهان باشار (طلای جهان)

۹۷ کیلوگرم: سلیمان دمیرجی

۱۳۰ کیلوگرم: رضا کایالپ (طلا، نقره و برنز جهان، نقره و برنز المپیک)