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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

برای حضور در رقابتهای جهانی؛

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ترکیه اعلام شد/ کایالپ در راه بوداپست

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ترکیه اعلام شد/ کایالپ در راه بوداپست

ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ترکیه برای حضور در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۸ مجارستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای ۳ تا ۶ آبان ماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

ترکیب تیم کشتی فرنگی ترکیه برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ارم اوزتورک (برنز اروپا)
۶۰ کیلوگرم: کرم کمال (طلای جوانان جهان و زیر ۲۳ سال اروپا)
۶۳ کیلوگرم: رحمان بیلیجی (طلای جوانان جهان)
۶۷ کیلوگرم: آتاکان یوکسل (برنز جهان)
۷۲ کیلوگرم: مورات داق (برنز زیر ۲۳ سال جهان)
۷۷ کیلوگرم: فاتح جنگیز (برنز جهان، طلای زیر ۲۳ سال جهان)
۸۲ کیلوگرم: امره کوش (برنز جهان)
۸۷ کیلوگرم: متهان باشار (طلای جهان)
۹۷ کیلوگرم: سلیمان دمیرجی
۱۳۰ کیلوگرم: رضا کایالپ (طلا، نقره و برنز جهان، نقره و برنز المپیک)

کد مطلب 4426309

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