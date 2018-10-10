جزییات همایش «سینما در عصر دیجیتال» تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری همایش بین المللی «سینما در عصر دیجیتال»، نخستین همایش بین المللی «سینما در عصر دیجیتال» با حضور صاحبنظران و استادان حوزه نظری و عملی سینما در حوزه فناوری دیجیتال در عرصه ملی و بین الملل به همت مدرسه ملی سینمای ایران به عنوان بازوی آموزشی و پژوهشی سازمان سینمایی، از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ آبان ماه در مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.
روح الله حسینی دبیر نخستین همایش بین المللی «سینما در عصر دیجیتال» و مدیرعامل مدرسه ملی سینمای ایران درباره ضرورت برگزاری این همایش گفت: فناوری دیجیتال در عرصههای مختلف زندگی شخصی و اجتماعی انسان امروز تحولات عظیم و گاه بنیادینی پدید آورده است. دستگاهها و ابزار حاصل از این فناوری به شکل بیسابقه ای با زندگی روزمره ما درآمیخته و در سطوح و حوزههای مختلف، امکان تجاربی را برای افراد فراهم کرده است که در گذشته به خواب هم نمیدیدند.
وی ادامه داد: حوزه فکر و عمل ما هم گسترش پیدا کرده است. البته این فناوری خطرات و تهدیدهایی را هم پدید آورده از جمله اینکه برای مثال، به گفته فردریک جیمسون زمانی که در معرض «استفاده دائمی» از آن قرار میگیریم، آسایش و کنترل لازم را برای برخی رفتارها و کارهای روزمره از دست میدهیم و به قول متفکر دیگری به نام لیندا استون، دچار گونه ای «توجه نسبی پیوسته» میشویم، یعنی توجهی که کامل نیست. از طرفی انحصار دانش، قدرت و ثروت حاصل از تجمع این ۲ شکسته شده و از طرف دیگر مدام در معرض حجم گسترده و انبوهی از اطلاعات ناموثق و نا آزمودهایم که در تولید و نشر آنها سلیقهها و تقاضاهای فردی بیش از تامل و تفکرات جمعی نقش و سهم دارد.
حسینی تاکید کرد: بنابراین فناوری دیجیتال فقط مجموعهای از ابزارهای نوین نیست که کار و زندگی را آسان کرده باشد، بلکه با تغییرات شگرف و بنیادینی که در ارتباطات انسانی و گسترش ابعاد شخصیت و فکر و تخیل پدید آورده، وجود انسان و به عبارتی زیستن انسان ها را هم دچار تغییر و تحول کرده است. ما دیگر آن انسانی نیستیم که کمتر از یک قرن پیش، ارتباط زنده و مستقیم با آنسوی جهان برایش چیزی شبیه معجزه بود. به همین ترتیب، سینما هم به عنوان یکی از اشکال بسیار مهم و فراگیر هنر امروز، که با انسانی نو و شکلی نو از زیستن وی مواجه است، تنها مجموعهای از ابزار نیست که صرفا با تغییر و تحول آنها کار سینماگر را سهلتر و سریعتر کرده باشد.
دبیر نخستین همایش بین المللی «سینما در عصر دیجیتال» متذکر شد: کمک به شناخت و دست یافتن به آگاهی از این تغییرات بنیادین، موضوع محوری و اصلی این همایش است. ضمن اینکه تغییرات در ابزار و فناوریهای سینمایی آنقدر گسترده بوده که صحبت از آنها به تنهایی اهمیت و ضرورت برگزاری چنین همایشی را توضیح میدهد؛ به عبارت دیگر تغییرات گستردهای که تحت تاثیر فناوریهای دیجیتال در فرآیند و نظام تولید، توزیع، نمایش، پخش و بازاریابی محصولات سینمایی پدید آمدهاند به تنهایی موضوع همایشی بزرگ و مهم محسوب میشوند.
مدرسه ملی سینمای ایران فضایی است که آموزش و پژوهشهای نوین به قصد تاثیر بر جریان عمومی تولید و نشر آثار سینمایی انجام میگیرد. شناسایی و معرفی فناوریهای نوین از جمله فناوریهای دیجیتالی برای سینماگران و به ویژه فعالان حرفهای این عرصه از ماموریتهای اصلی این مرکز آموزشی استوی ادامه داد: آنچه برای من و شورای سیاستگذاری نخستین همایش بین المللی «سینما در عصر دیجیتال» اهمیت داشت علاوه بر صحبت از این تغییرات در عرصه دیجیتال، طرح موضوع درباره جامعه، فرهنگ، نگاه و تفکری که تحت تاثیر استفاده از این فناوریها دستخوش تغییر و تحول شده است، نیز بود. به همین منظور هم از استادان و کارشناسان حوزههای دیگر از جمله ارتباطات و ادبیات هم دعوت به عمل آمده است.
حسینی درباره دلایل برگزاری نخستین همایش بین المللی «سینما در عصر دیجیتال» توسط مدرسه ملی سینمای ایران گفت: مدرسه ملی سینمای ایران فضایی است که آموزش و پژوهشهای نوین به قصد تاثیر بر جریان عمومی تولید و نشر آثار سینمایی انجام میگیرد. شناسایی و معرفی فناوریهای نوین از جمله فناوریهای دیجیتالی برای سینماگران و به ویژه فعالان حرفهای این عرصه از ماموریتهای اصلی این مرکز آموزشی است. در همین راستا و با هدف شناسایی و تجمیع تجربیات علمی و عملی در حوزههای گوناگون مرتبط با ماهیت سینما در عصر دیجیتال، ماموریت برگزاری این رویداد از سوی سازمان سینمایی بر عهده مدرسه ملی سینمای ایران قرار گرفت.
وی تاکید کرد: علاوه براینکه موضوع دیجیتال و استفاده از ابزارهای نوین صنعت تصویر به عنوان یکی از راهبردهای کلان در طرح جامع سینمای کشور آمده است و مدرسه به عنوان بازوی آموزشی و پژوهشی سازمان سینمایی جهت پرداختن به ابعاد نظری، عملی و رویکردهای نوین عصر دیجیتال در سینما، نسبت به برپایی این رویداد اقدام کرده است. انتظارات ما از برپایی این رویداد شناسایی ظرفیتهای مرتبط با تکنولوژیهای نوین صنعت تصویر در کشور و حمایت از توانمندسازی آنها و همچنین تبیین جایگاه و رسیدن به درک و شناختی درست از پدیدۀ دیجیتال و نسبت آن با صنعت سینما است.
دبیر نخستین همایش بین المللی «سینما در عصر دیجیتال» درباره برنامه ریزی و اجرای این همایش گفت: در ابتدا رایزنی برای تعیین شورای سیاستگذاری از میان سینماگران، متخصصان، مدیران سینمایی و صاحبنظران حوزه رسانه و آشنا به مفاهیم برآمده از دیجیتالیسم انجام گرفت و اهداف راهبردی برگزاری و فراخوان ارائه مقالات این همایش در چهار محور کلی «چارچوب نظری»، «نقش و جایگاه فناوریهای نوین»، «فناوریهای نوین: رابطهها و رویکردها» و «فناوریهای نوین و شرایط سینمای ایران» ترسیم شد. سپس کمیتهای علمی تشکیل شد و نظر به تنوع و گستردگی موضوعات و استقبال خوبی که پژوهشگران با ارائۀ مقالات خود داشتند، تصمیم گرفته شد که همایش در سه روز متوالی برگزار شود تا با یک طراحی مناسب، از حداکثر ظرفیتهای ممکن داخلی و خارجی که در این رویداد حضور دارند، استفاده شود.
حسینی در پایان صحبت های خود با اشاره به حضور مهمانان خارجی در این همایش گفت: در حال حاضر با توجه به رایزنیهایی که صورت گرفته است، ۸ مهمان بینالمللی از اروپا، آمریکا و هندوستان خواهیم داشت که این مهمانان از میان استادان و متخصصان حوزه نظری و عملی سینما که در حوزه فناوریهای دیجیتال هم کار کردهاند، انتخاب و دعوت شدهاند. در داخل هم استقبال خوبی برای شرکت فعال و سخنرانی در همایش از سوی جامعه دانشگاهی و سینماگران صورت گرفته و امیدواریم این گردهمایی دانشگاهیان و سینماگران در یک محل به قصد کسب شناخت و آگاهی از تحولات نو در سینما، آثار مفید و مبارکی برای سینمای ایران در حوزه عمل و اجرا داشته باشد.
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