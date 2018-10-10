زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حجم معاملات در یکی دو ماه اخیر در بازار بورس کشور بسیار افزایش یافته تا جایی که روزانه شاهد معامله حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان در این بازار هستیم.

وی با بیان اینکه تعداد سرمایه گذاران و هم مبالغ سرمایه گذاری در این مدت افزایش یافته افزود: هیچ کسی نمی تواند بازار را پیش بینی کند اما آنچه که همگان بر آن توافق دارند این است که حجم نقدینگی در بازار بسیار زیاد است و شاید این به تنهایی نویدی برای بهبود بازار است.

مدیر تالار بورس منطقه‌ای کرمانشاه بیان کرد: با این حال عوامل زیادی بر روی بازار بورس تاثیرگذار است؛ نرخ ارز و سکه بسیار رشد کرده و در حال حاضر قیمت ها برای فروش جذاب است، آنان که سکه و ارز دارند آن را می فروشند زیرا می دانند قیمت آن حبابی است و بی دلیل بالا رفته است.

وی با تاکید بر اینکه بازار بورس همچنان برای سرمایه گذاران جذاب است، افزود: قیمت سهام در چهار سال اخیر به حداقل رسید و با وجود افزایش نرخ دلار بازار بورس رشد نکرد.

دفتری بیان داشت: از سوی دیگر برخی صنایع با بحث تحریم ها سودآورتر می شوند مثل مواد غذایی، سیمان، قند و دارویی چون تولیدات و فروش آنان داخلی است پس آسیبی نمی بینند.

وی با بیان اینکه امروزه سرمایه گذاری در بورس جذاب تر از سکه و ارز شده گفت: رسیدن شاخص بورس به مرز ۲۰۰ هزار واحد جوی روانی ایجاد کرد که در نهایت منجر به اصلاح ۳۰ درصدی بازار شد.

مدیر تالار بورس منطقه ای کرمانشاه با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی شاخص بورس افزود: از روز شنبه هفته قبل بازار بورس رشدی منفی داشت اما روز گذشته ارزش معاملات در ایران به ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسید که سهم استان کرمانشاه حدودا ۹ میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: گذشته از مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی نیز در بازار بورس موثر است؛ هفته گذشته نرخ محصولات پتروشیمی و نحوه فروش و دریافت مواد اولیه آنان اینکه با دلار بازار آزاد یا ثانویه خریداری شود و فروش آن با دلار ثانویه باشد سبب منفی شدن رشد بورس شد.

دفتری افزود: این شرکت در حالی که قبلا با دلار مصوب چهار هزار و ۲۰۰ تومان مواد اولیه خریداری می کرد سپس دلار را در بازارهای ثانویه به نرخ هشت هزار تومان می فروختند و تنها از قبل فروش دلار سود چهار هزار تومانی کسب می کردند.

وی گفت: این امر و نیز جو روانی ناشی از رسیدن به شاخص ۲۰۰ هزار واحدی؛ جرقه ای برای منفی شدن رشد بود.

مدیر تالار بورس منطقه‌ای کرمانشاه افزود: طی هفته گذشته ۳۰۷هزار سهم در بازار به ارزش ۹۸۸ میلیارد ریال معامله شد که نسبت به هفته قبل ۲۴ درصد افزایش داشته در حالی که هفته قبل نیز نسبت به هفته ماقبل آن افزایش چشمگیری داشته است.

وی گفت: طی هفته گذشته بیشترین معاملات انجام شده در بازار بورس مربوط به شرکت های فولادی، بانک ها و شرکتهای معادن فلزات بوده است.