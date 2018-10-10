افزایش ۶۵ درصدی تصادفات در فردوس نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فولادی به مناسبت هفته ناجا در نشست خبری با بیان اینکه در یک سال گذشته شاهد افزایش ۶۵ درصدی تصادفات درون شهری نسبت به سال قبل از آن در فردوس بودیم این آمار را نگران کننده دانست و خواستار فرهنگ سازی و توجه بیشتر مردم به قوانین راهنمایی و رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی شد.

وی سرقت و مواد مخدررا در صدر جرائم شهرستان برشمرد و افزود: اولویت ما نیز مبارزه با این دو آسیب است.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس تصریح کرد: در یک سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن با ۱۹۷ فقره سرقت ۴۶ درصد افزایش داشته ایم ولی در مقابل کشف سرقت ها افزایش ۴۸ درصدی را نشان می دهد و اکثر سارقان نیز غیر بومی بوده اند.

فولادی خاطرنشان کرد: در این مدت تنها سه مورد سرقت اتومبیل داشته ایم که همگی کشف و به مالباختگان برگردانده شد و سرقت پلاک خودرو نیزدر همین مدت کاهش ۱۰۰ درصدی را نسبت به سال قبل از آن نشان می دهد.

وی ادامه داد: از ۳۱ فقره سرقت احشام این مدت تعداد ۱۳ فقره کشف شد و در این بخش نیز اکثر سارقان غیر بومی بوده و مسائل ایمنی در نگهداری احشام متاسفانه در فردوس به درستی رعایت نمی شود.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از کشف یک تن و ۱۰۹ کیلوگرم مواد مخدر در یک سال گذشته خبر داد و گفت: این میزان بالغ بر ۱۹ درصد در مقایسه با سال قبل از آن افزایش داشتیم که در این خصوص ۲۵۹ نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

فولادی یکی از برنامه های مهم نیروی انتظامی در شهرستان را حضور پررنگ ماموران و فرماندهان بخش های مختلف در بین مردم و آموزش چهره به چهره برشمرد و افزود: رفع نگرانی مردم و توجه به دغدغه های آنان اولویت ماست که تلاش خواهیم کرد با برگزاری جلساتی در محلات و مساجد و آموزش همگانی در راستای پیشگیری از جرم حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه اکثر سرقت ها در اوایل شب اتفاق می افتد، افزود: متاسفانه مردم که در ابتدای شب برای خرید به بازار مراجعه می کنند مسائل ایمنی منازل را جدی نگرفته و زمینه را برای وسوسه سارقین فراهم می کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس تصریح کرد: اخیرا افرادی به قصد خرید احشام با خوراندن آب میوه مسموم نسبت به سرقت اقدام می کنند که هوشیاری دامداران را می طلبد.