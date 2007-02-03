بوش امروز توجه بیشتر دموکراتها به سیاست داخلی خود را درخواست می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این درخواست درویرجینیا و به ویژه در زمینه مراقبتهای بهداشتی و انرژی مطرح خواهد شد.

به نوشته این روزنامه، " جرج بوش" که با واقعیت کنترل کنگره بع دست دموکراتها روبروست، اخیرا به ارائه لفاظیهایی پرداخته است. وی مسئله تهدید ناشی از تغییر وضعیت آب و هوایی را مطرح و نسبت به عدم تساوی درآمدها ابراز نگرانی کرده و اهدافی را برای توسعه سوختهای جایگزین و کاهش مصرف بنزین تعیین کرده است.

وی همچنین طرحی را برای مدیریت مالی بیشتر بیمه بهداشتی برای 47 میلون نفردراین کشور که تحت پوشش بیمه قرار ندارند، ارائه کرده است.

به نوشته این روزنامه، دموکراتها با چنین پیشنهادهایی با تردید موافقت کرده اند. رهبران دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا به ویژه به طرحهای بهداشتی بوش توجهی ندارند.

رهبران دموکراتها در نشست روز گذشته خود در ویلامزبورگ گفتند که مسئولیت بر دوش رئیس جمهور در حمایت از اموری از جمله افزایش حداقل دستمزد و کاهش در سطوح وامهای دانشجویی که مجلس نمایندگان آمریکا در اولین هفته های آغاز به کار خود آن را تصویب کرد، باقی می ماند.

" کریس وان هولن"( Chris Van Hollen) یکی از رهبران دموکرات گفت :" آیا وی می خواهد در راه خود باقی بماند و یا می خواهد به ما بپیوندد؟"

این در حالی بود که " جول کاپلان" (Joel D. Kaplan ) یک مقام برجسته درامر توسعه دستورالعمل بوش ادعا کرد که طرحهای داخلی رئیس جمهور راه حلهای واقعی را ارائه می دهد. درسایه طرح بوش، دولت فدرال یک کاهش مالیاتی را برای جبران هزینه بیمه بهداشتی در نظر خواهد گرفت.

دموکراتها نه تنها در مسائل داخلی با طرحهای بوش مخالف هستند، بلکه با طرح افزایش 21 هزار و 500 نیروی کمکی آمریکا به عراق نیز که بوش در استراتژی خود آن را اعلام کرده ، مخالفت می کنند.