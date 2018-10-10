آمریکا باید تحریمهای ایران را بر اساس رأی دیوان لاهه متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، «اولی گلر من» تحلیلگر آلمانی با توجه به نزدیک شدن مرحله دوم از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران در پایگاه خبری اسپونتیک نوشت: دیوان دادگستری بین المللی لاهه پس از بررسی دفاعیات نمایندگان ایران و آمریکا درباره شکایت تهران از واشنگتن در خصوص از سرگیری تحریم ها و خروج یکجانبه از توافق هسته ای ضمن اعلام برخورداری صلاحیت لازم برای رسیدگی به این پرونده خاطر نشان کرد: خروج واشنگتن از توافق هسته ای ایران، لغو مجوز واردات از این کشور و همچنین مبادلات مالی سبب محدودیت حقوق ایران در پیمان مودت می شود.

این تحلیلگر در ادامه افزود: خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای ایران چندمین خروج این کشور از معاهدات بین المللی و چند ملیتی است که تاکنون نتوانسته دلیل محکمه پسندی برای هرکدام از آنها ارائه دهد.

در حالی که آمریکا از متحدان ناتو است، اما این کشور بخصوص در دولت ترامپ مانند سایر اعضای دیگر سازمان ناتو بر توافقات بین المللی بدست آمده متعهد نبوده و خواستار اعمال سیاست ها و رویکردهای خاص خود بر معاهدات بین المللی است.

نویسنده با اشاره به نشست دیوان لاهه اظهارات شفاهی آمریکا مبنی بر عدم تاثیر منفی و غیر انسانی تحریم ها علیه ایران نوشت: لاهه به صراحت با ناکافی خواندن دلایل طرف آمریکایی خواستار لغو تحریم های این کشور علیه ایران شد. در حالی که الزام آور بودن رای دادگاه لاهه لازم الاجرا بودن آن را تضمین نمی کند نوبت به جامعه بین المللی است تا حتی اگر نمی تواند واشنگتن را راضی به بازگشت به این توافق کند، اما زمینه را برای لغو تحریم های اعمال شده فراهم آورد.