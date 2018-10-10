حضور پر رنگ قرارگاه جهادی امام رضا (ع) در راهپیمایی اربعین حسینی



به گزارش خبرگزاری مهر، نزدیک به هزار نفر داوطلب جهادی وابسته به قرارگاه جهادی امام رضا(ع) اربعین امسال در راهپیمایی عظیم اربعین شرکت کرده و در قالب های مختلف خدماتی در طول مسیر نجف تا کربلا خدمات مختلفی را ارائه می کنند.

اعزام ۹۴۰ نفر جهادگر در زمینه های عمرانی، فنی، درمانی، نظافتی، تبلیغی، خدماتی به کشور عراق جهت خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی از جمله برنامه های قرارگاه جهادی امام رضا(ع) است.



برپایی ۱ موکب اسکان در نجف، موکب خدام الرضا در مسیر پیاده روی و ۲ موکب در کربلای معلی و اسکان و پذیرایی روزانه از ۵۰۰۰ زائر حسینی از برنامه های قرارگاه جهادی امام رضا(ع) در این اجتماع باشکوه خواهد بود.