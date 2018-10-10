تجهیز ۱۴۷ خوابگاه ملکی دانشگاه فنی و حرفه ای/ارتقاء به سطح بالاتر

به گزارش خبرنگار مهر، بخش نخست طرح تحول درخوابگاه‌ها و سلف سرویس‌های دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای پایان یافت. در تابستان سال جاری با مشارکت و حمایت فکری و مالی صندوق رفاه دانشجویان با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال، ۱۴۷ خوابگاه دانشجویی ملکی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای در سراسر کشور تعمیر، تجهیز و بهسازی شد.

جدول توزیع اعتبارات برای تحول در خوابگاه‌های دانشجویی مراحل تاریخ توزیع اعتبار مبلغ اعتبار (میلیارد ریال) اول خرداد ۹۷ ۱۲.۹ دوم تیر ۹۷ ۵۰.۲ سوم شهریور ۹۷ ۳۱.۷ چهارم شهریور ۹۷ ۱۶.۳ پنجم پس از کارسازی ۱۲ ششم پس از کارسازی ۱۲

براساس عملیات تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها (طرح تحول) ۳۱ خوابگاه سطح (رتبه) ۵ به سطح ۴ و ۱۱۶ خوابگاه نیز به یک سطح بالاتر ارتقا یافته اند. همچنین، فرایند تحول در خوابگاه‌های دانشجویی در طول سال نیز به تناسب اعتبارات در دسترس، ادامه می‌یابد.