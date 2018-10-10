تجهیز ۱۴۷ خوابگاه ملکی دانشگاه فنی و حرفه ای/ارتقاء به سطح بالاتر

به گزارش خبرنگار مهر، بخش نخست طرح تحول درخوابگاهها و سلف سرویسهای دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای پایان یافت. در تابستان سال جاری با مشارکت و حمایت فکری و مالی صندوق رفاه دانشجویان با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال، ۱۴۷ خوابگاه دانشجویی ملکی دانشگاه فنیوحرفهای در سراسر کشور تعمیر، تجهیز و بهسازی شد.
|
جدول توزیع اعتبارات برای تحول در خوابگاههای دانشجویی
|
مراحل
|
تاریخ توزیع اعتبار
|
مبلغ اعتبار (میلیارد ریال)
|
اول
|
خرداد ۹۷
|
۱۲.۹
|
دوم
|
تیر ۹۷
|
۵۰.۲
|
سوم
|
شهریور ۹۷
|
۳۱.۷
|
چهارم
|
شهریور ۹۷
|
۱۶.۳
|
پنجم
|
پس از کارسازی
|
۱۲
|
ششم
|
پس از کارسازی
|
۱۲
براساس عملیات تعمیر و تجهیز خوابگاهها (طرح تحول) ۳۱ خوابگاه سطح (رتبه) ۵ به سطح ۴ و ۱۱۶ خوابگاه نیز به یک سطح بالاتر ارتقا یافته اند. همچنین، فرایند تحول در خوابگاههای دانشجویی در طول سال نیز به تناسب اعتبارات در دسترس، ادامه مییابد.
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