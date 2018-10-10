اختلال در اصلاح امور واقتصاد خیانت است/بانکها در خدمت تولید باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان، افزود: اگر خلل ها و موانع در اصلاح امور و اقتصاد توسط مدیری انجام شود، این کار خیانت مضاعف محسوب می شود.

احمدی با تاکید بر ویژگی های مدیریت توانمند، ابراز داشت: مدیریت کارآمد و اقتدار یک مدیر به داشتن خودرو، ساختمان و آدم های دور و بر نیست و اقتدار یک مدیر به ابتکار، خلاقیت، نوآوری و بستر سازی برای توسعه استان و مردم است.

استاندار گفت: نباید در دوران مدیریت ها که کوتاه و گذراست به مردم کم لطفی کنیم و باید برای رشد و توسعه همه جانبه استان اهتمام ورزیده شود.

احمدی با انتقاد از عملکرد برخی از بانک ها، عنوان داشت: بانک ها گاهی تصور می کنند که منابع آنها پول عمه و خاله های آنهاست و این در حالی است که بسیاری از مردم مقصر عمده نابسامانی را بانک هایی می دانند که تولید محور و اشتغال محور نیستن، بانک ها باید در خدمت تولید باشند.

احمدی گفت: اگر نظام بانکی در خدمت تولید بود، نه حجم نقدینگی به این میزان بالا بود و نه شرایط اقتصادی به این شکل بود.

وی افزود: نباید مثلت سرمایه گذاران، نظام بانکی و مدیران نگاه مال اندوزی داشته باشند و باید به فکر مردم باشند.

احمدی گفت: هرجا مدیری، بانکی و کارشناسی ببینیم که در راستای پیشرفت مردم قدم بردارد، در کنار آن می ایستیم.

استاندار با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در توسعه استان، ابراز داشت: دست بخش خصوصی را که ارتقا یابد و به رشد استان کمک کند می بوسیم و سرمایه گذاران ما باید به سرمایه گذار خلاق و کارآفرین تبدیل شوند.

وی افزود: ما به سرمایه گذاری که با واسطه مقامی سیاسی و مدیری پروژه بگیرد، نیاز نداریم.

احمدی با بیان اینکه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد، اظهار کرد: حجم بالایی پول سرگردان در کشور وجود دارد که در قالب دلار، سکه، ماشین خارجی و ... در دست مردم است و وارد تولید نمی شود.

وی افزود: در حال حاضر حال اقتصاد ما خراب است و مردم باید حضور پیدا کرده و به کمک اقتصاد بیایند و پول هایی که وارد حوزه سکه، مسکن و ... شده، وارد عرصه تولید شود.

استاندار با اشاره به ضعف های تحقق مشارکت مردم در اقتصاد و در طی برهه های مختلف زمانی، بیان داشت: سه دهه قرار بود با سرعت به جلو حرکت کنیم و بسیاری از کارهای مردم که کار دولت نیست را به دست مردم بدهیم که متاسفانه این مهم به نحو مطلوبی عملیاتی نشد و ضعف ها و دلایل مختلفی در این مسیر وجود داشت.

احمدی با اشاره به بخشی از ضعف های مسیر خصوصی سازی، گفت: در این مسیر خصوصی سازی را تبدیل به حضور شرکت های دولتی کردیم و کار دولت را از این جیب به آن جیب انتقال دادیم.