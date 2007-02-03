به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد: بازپرداخت بدهی 35 هزار میلیارد ریالی دولت به سیستم بانکی از مباحثی است که اخیراً در محافل علمی و سیاستگذاری بیش از پیش مورد بحث قرار میگیرد.
بانکهای دولتی کشور جهت تطبیق شاخصهای مالی خود با استانداردهای بانکهای بینالمللی با مشکلاتی مواجه هستند که یکی از این مشکلات پایین بودن نسبت کفایت سرمایه میباشد. همچنین یکی از دلایل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در بانکهای دولتی، حجم بالای مطالبات معوق بانکهاست که قسمت عمدهای از آن را بدهیهای دولت به بانکها تشکیل میدهد. در این راستا جهت رفع این مشکل وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد لایحه مورد بررسی هدف اصلاح ماده (1) را جهت اخذ مجوز برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی دنبال مینماید.
مروری بر مفاد لایحه پیشنهادی
براساس لایحه پیشنهادی دولت که در قالب ماده واحده ارائه شده است، به هیأت وزیران اجازه داده شده بهمنظور تسویه بدهیهای دولت به بانکها، شامل بدهیهای سررسید شده بابت اصل و سود آنها که در تعهد و تضمین دولت بوده است، تا مبلغ ارزی معادل سی و پنج هزار میلیارد ریال (35.000.000.000.000 ریال) از محل تسهیلات اعطا شده از «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» به بخش غیردولتی، توسط بانکهای عامل مربوط، تأمین و بابت تسویه بدهیهای یاد شده محسوب نماید. در بند دیگر نیز عنوان شده که دستورالعمل اجرائی چگونگی تسویه بدهی در بانکهای دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میگردد.
فلسفه وجودی بدهی دولت به بانکها
اصولاً بدهی دولت به بانکها عمدتاً ناشی از تضمین بخشی از سود تعیین شده و تکلیف شده تسهیلات بانکی، کارمزد و اصل تسهیلات است که در سررسیدهای مقرر به مرحله وصول درنیامدهاند و از آنجا که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به نمایندگی از طرف دولت، قانوناً تضمین پرداخت آنها را متعهد شده است و النهایه نیز ... به لحاظ عدم بازپرداخت آنها توسط دولت به حجم بدهی دولت به نظام بانکی افزوده شده و روندی فزاینده به خود گرفته است. هرچند که تسویه بدهیهای مزبور، نافی وظایف بانکها در پیگیری و وصول آنها از دریافتکنندگان تسهیلات نخواهد بود.
نکاتی چند درخصوص مفاد لایحه پیشنهادی
با عنایت به مطالب عنوان شده در بندهای قبلی میتوان نکاتی را به شرح ذیل ارائه نمود:
1-3. پرداخت مطالبات بانکها توسط دولت را در حال حاضر میتوان به روشهای ذیل انجام داد:
الف) در نظر گرفتن اعتبار در بودجه سنواتی،
ب) پرداخت از محل درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی،
ج) برداشت از حساب ذخیره ارزی.
از سه روش فوق بهترین گزینهها برای وصول مطالبات بانکها پرداخت بدهی از طریق محل درآمدهای حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. چرا که در نظر گرفتن اعتبار در بودجه سنواتی بابت پرداخت بدهی دولت به بانکها با اصل کاهش هزینههای دولت منافات داشته و موجب افزایش حجم بودجه میشود. ضمن اینکه با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مطابقت ندارد.
در عین حال، برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز با توسعه پایدار و حفظ سهم نسلهای آینده از منابع ملی مطابقت ندارد. برخی اقتصاددانان معتقدند که مصرف ذخایر ارزی حاصل از صادرات نفت خام متعلق به دولت نیست که بتوان آن را بابت بدهی دولت مصرف کرد. بلکه سهم نسلهای فعلی و آتی است که باید حفظ شود. اگر در قانون برنامه چهارم امری برای برداشت از حساب مذکور شده، بابت سرمایهگذاریهای مولد است که موجب حفظ سهم نسلهای آتی نیز میشود.
مرکز پژوهشها تصریح می کند: فلسفه پرداخت بدهی دولت به بانکها کاری شایسته و مورد قبول کلی اقتصاددانان است، اما نحوه پرداخت آن بسیار مهم است. در لایحه پیشنهادی عنوان نشده است که کدام بند از ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه باید اصلاح شود و اصولاً فلسفه اصلاح ماده (1) قانون مذکور مشخص نیست، و معلوم نیست عبارت اصلاحی کدام است؟
از آنجایی که برداشت از حساب ذخیره ارزی از محل 50 درصد سهم بخش غیردولتی است، شاید بتواند موجب جمعآوری بخشی از نقدینگی و کاهش نرخ تورم و یا به عبارتی کاهش سرعت نرخ تورم شود ولی در صورتی که ارز تخصیص یافته بابت بدهی دولت نتواند توسط سیستم بانکی به هر دلیلی به فروش برسد، اولاً موجب افزایش خالص داراییهای خارجی سیستم بانکی و به تبع آن افزایش پایه پولی و تورم میشود و ثانیاً، بانک مرکزی مجبور به تأمین ریال از محل منابع داخلی خود میشود.
براساس بند «و» ماده (1) قانون برنامه چهارم استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی صرفاً در قالب بودجه سنواتی مجاز خواهد بود و حال آنکه مشاهده میشود، دولت لایحهای خارج از چارچوب بودجههای سنواتی ارائه داده است.
پیشنهاد
هرچند بهترین روش برای پرداخت مطالبات بانکها توسط دولت پرداخت از محل درآمد حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی است اما در شرایط فعلی برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز با هدف تسویه بدهی دولت به بانکها هم مورد تأکید بوده و بهعنوان الگوی مناسب تشخیص داده میشود. اما نکات ذیل باید مورد توجه باشد:
1. باید بهطور شفاف مشخص شود که اصلاح ماده (1) قانون برنامه چگونه و در چه بندی میخواهد اعمال شود.
2. این موضوع که مبلغ تخصیص یافته به بانکها بابت بازپرداخت بدهی دولت، صرفاً در قالب سرمایه بانک منظور گردد تأکید شود.
3. این امر یعنی پرداخت کلیه بدهی دولت به بانکها در قالب بودجه سال 1386 امکانپذیر است.
نتیجهگیری
براساس نکاتی که در بند «2» ارائه شده میتوان نتیجه گرفت که لایحه پیشنهادی دولت درخصوص اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه (در راستای تسویه بدهی دولت به بانکها از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی)، هرچند که مبانی اقتصادی آن میتواند مورد پذیرش باشد ولی نیازمند اصلاحات جدی است. زیرا در هر حال این لایحه باید حاوی جدولی باشد که در آن بدهیهای دولت به تفکیک مشخص شود. بدهی دولت به بانکها منشأ گوناگون دارد از جمله:
● بدهی شرکتهای دولتی که با تضمین دولت اعتبار (تسهیلات) اخذ نمودهاند؛
● بدهی بابت تسهیلات تکلیفی (تبصره «3» قوانین بودجه)؛
● بدهی برخی سازمانها (مانند سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان) به بانکها بابت وجوه دریافتی جهت تأمین کالاهای اساسی؛
لذا لازم است فهرست بدهیهای دولت به بانکهای عامل و مؤسسات اعتباری، زمان ایجاد بدهیها و دلایل آن و ... در لایحه وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به موجودیت آنها اظهارنظر کرد.
همچنین براساس قانون برنامه چهارم توسعه (بند «و» ماده (1))، استفاده از حساب ذخیره ارزی، صرفاً در قالب بودجه سنواتی امکانپذیر است که لایحه پیشنهادی دولت با قانون مذکور مطابقت ندارد. ا
از طرفی نیز خارج کردن برداشت از حساب ذخیره ارزی از قالب بودجه سنواتی مشکلات عدیدهای را میتواند به همراه داشته باشد که از آن جمله میتوان به بینظمی در برداشت از حساب ذخیره ارزی اشاره نمود.
در حالت کلی لایحه پیشنهادی شفاف نبوده و مشخص نیست که منظور از اصلاح ماده (1) قانون برنامه کدام بند؟ کدام پاراگراف یا کدام عبارت است؟ لذا نیازی به اصلاح ماده (1) قانون برنامه نبوده و میتوان از طریق بودجه سال 1389 اقدام به پرداخت کلیه بدهی دولت به بانکها نمود. از سوی دیگر با توجه به اینکه اطلاعات زیادی در مورد بدهیهای دولت در سازمان مدیریت و برنامهریزی وجود دارد (اطلاعات مربوط به بدهیهایی که ناشی از احکام بودجه سنواتی بودهاند) لذا لازم است که این سازمان در تدوین آییننامه اجرائی حضور داشته باشد و به جای اینکه صرفاً دستورالعمل اجرائی تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد، آییننامه اجرائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
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