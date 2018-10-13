نمایشگاه فناوری نانو آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو از امروز در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز به کار کرد. در این دوره از نمایشگاه هیات های مختلفی متشکل از ۴۰ نفر از کشورهای دیگر با دو رویکرد حضور و بازدید از نمایشگاه حضور می یابند.

کره جنوبی، عمان و ارمنستان از جمله کشورهایی هستند که در این دوره از نمایشگاه غرفه ای به آنها اختصاص یافته تا محصولات خود را در معرض دید قرار دهند.

همچنین هیات‌های تجاری‌سازی از کشور های کره جنوبی، مالزی، اندونزی، روسیه، اکوادور، ارمنستان و عمان برای آشنایی با ظرفیت ایران و خرید دانش فنی و محصولات مبتنی بر نانو حضور دارند که این روند در سال های آتی نیز رشد فزاینده خواهد داشت.

از سوی دیگر نماینده‌ای از چین در یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو حضور نخواهد داشت زیرا با وجود ۴ دفتر و یک نمایشگاه دایمی در چین صنایع این کشور از دستاوردهای ایران در این عرصه آشنایی دارند.

همچنین در راستای این نمایشگاه، نانو مچ ۲۴ فناوری برتر کشور را برای معرفی به سرمایه‌گذاران ارایه خواهد کرد. ۳۳ طرح صنعتی به همراه ۶ طرح برنده در برنامه چالش نوآوری و فناوری نانو در غرفه کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و ۶ نشست تخصصی تجاری سازی محصولات کاربردی فناوری نانو در حوزه‌های مختلف نساجی، خودرو، آب و پساب، رنگ و رزین، پوشش، دارویی و بهداشتی نیز در حاشیه نمایشگاه برگزار خواهد شد.

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو با ۱۱۴ غرفه از ۲۱مهرماه به مدت چهار روز تا ۲۴ مهر در محل نمایشگاه بین المللی تهران دایر خواهد بود.