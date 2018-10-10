اتکا به توان و ظرفیت داخلی بهترین روش برای اداره کردن کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زارعی، ظهر چهارشنبه در همایش بزرگ ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی و رسالت نخبگان در دهه پنجم انقلاب اسلامی که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد برگزار شد، اظهار کرد: روش شناسی ما در برخورد با جریان های مختلف فکری نیازمند تغییر است و نباید بی توجه به هر تفکر یا جریانی آن را بپذیریم.

زارعی اضافه کرد: برخی پدیده ها و جریان های نوظهور راهکارهایی از خود ارائه می دهند که نه فقط جامعه انسانی را هدایت نمی کند بلکه بیشتر آن ها را به قهقرا می برد.

وی افزود: برخی جریان های سیاسی از جمله ناسیونالیسم و سوسیالیسم جریان های فکری هستند که هیچگاه پایه و اساس درستی نداشته اند و نتوانسته اند حامیان خود را به موفقیت برسانند.

زارعی ادامه داد: اگر چه امروز بسیاری از همین جریان های فکری در حال پیاده کردن برنامه های متعدد برای ضربه زدن به نظام و دلسرد کردن مردم هستند، اما از این مساله غافل هستند که این مردم زیر پرچم عاشورا و اسلام محمدی (ص) زندگی می کنند و به این راحتی نمی توانند اعتقادات و علاقه آن ها را به کشور و رهبرشان خدشه دار کنند.

وی با بیان این که ایران اسلامی امروز از ظرفیت بسیار بالای علمی در حوزه دانشگاهی برخوردار است، تصریح کرد: بعد از جنگ، دولت سالاری جای مردم سالاری را گرفت.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با بیان این که باید از عبارت های ساختگی و جعلی که گمان می کنند، ایران اسلامی را ساده می توان اداره کرد، خلاص شویم، گفت: آن هایی که به دنبال تجاری سازی هستند باید بدانند بومی ترین روش برای اداره کشور استفاده از توان نیروها و ظرفیت های داخلی بدون اتکاء به کشورهای بیگانه است.

زارعی ادامه داد: استعدادهایی که امروز در سپاه و بسیج وجود دارد، از دل همین بچه های ممتاز دانشگاه ها بیرون آمده است و کسی تصور نکند این افراد جدای از دیگران هستند.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی یکی از رئوف ترین دولت ها در منطقه و جهان است، اظهار کرد: نباید کاری کنیم که این رافت و مهربانی موجب شود که ما تن به انجام هر کاری بدهیم.

زارعی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: این مصوبه تاریخی شما باز نگاه خارجی دارد، شما باید توضیح دهید پیوستن به هر کنواسیون چه نفعی برای ملت دارد و اگر چه رهبر انقلاب حکیم فرزانه ای است و کشور نظم دارد، اما در برخی از جهات این کنوانسیون مشکلاتی دارد که باید دلایل خوبی و بدی آن برای مردم توضیح داده شود.

وی افزود: ما باید کنواسیون های بومی را خلق کنیم و با زبان علم حرف بزنیم و این مهم به خوبی به دیپلمات ها برای انجام آموزش داده شده است.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با بیان این که به ظالم می تازیم و به مظلوم کمک می کنیم، گفت: امید است روزی شورای امنیت با معیارهای اسلامی اداره شود.